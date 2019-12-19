Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

/الجزائر كرة القدم/الجزائر: "على الأندية إعادة النظر في الاحتراف"(زطشي)

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 10:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

 

الجزائر- طالب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي, يوم الأربعاء بالجزائر, الأندية المحترفة بإعادة النظر في الاحتراف مشددا على ضرورة إحداث "ثورة" في منهجية التسيير, سيما فيما يتعلق بالأجور العالية للاعبين.

وأوضح زطشي, على هامش الإبرام على اتفاقيات بين أربع اتحاديات وطنية رياضية مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من بعض المرافق الرياضية, قائلا "على الأندية أن تعيد النظر في الاحتراف وتحدث ثورة داخلية سيما في منهجية التسيير الداخلية".

وأضاف "يجب أن تكون نظرة جديدة للاحتراف وبصفة عصرية, نطلب من رؤساء الأندية إعادة تسطير أهداف فرقها, والاحتراف لا يعني أن نخصص 90 بالمائة من الميزانية للأجور, لأن هناك أمور تكتسي أهمية أكثر".

وأقر مسؤول الفاف باستحالة "إرغام" الأندية على تسقيف أجور لاعبيها ومدربيها, غير أنه اقترح الاهتمام بالمواهب الموجودة على مستوى الفرق الرديفة وفئات الآمال.

وقال أيضا "لا يمكننا سن قانون لتسقيف الأجور لأن الأمر يبقى شأنا داخليا يخص كل فريق. ولم لا تسن الأندية قانونها الداخلي لتسقيف المرتبات لكي لا يتحتم عليها تقديم مبالغ خيالية. كما يمكنها انتداب لاعبين في الفريق الرديف, لأنها تضم مواهب لم تنل الحظ في تفجير طاقاتها, على عكس ما يحصل في نادي بارادو, الذي أبرز عدة شبان مميزين على غرار بوصوف الذي اكتشفته الجزائر هذه الأسابيع لكننا نعرفه منذ أكثر من ثلاث سنوات".

من جهة أخرى, تطرق زطشي إلى قضية استقدام شركات كبرى لدعم الأندية التي تعاني من ضائقة مالية, قائلا أن العملية "يجب أن تسير بشكل تدريجي".

واعتبر مسؤول الفاف أن انشغالات رؤساء الأندية المحترفة في هذا الشأن, "عادية" و"يمكن تفهمها", موجها النداء إلى هؤلاء المسؤولين بالتحلي "بحسن التسيير لأنه من غير الممكن المواصلة في تخصيص تكاليف الضخمة لفائدة الأجور العالية جدا للاعبين دون أن يكون هناك شيئا ملموسا في نهاية الموسم بالنسبة للفريق".

كلـمات مفتـاحيــة :
/الجزائر كرة القدم/الجزائر: "على الأندية إعادة النظر في الاحتراف"(زطشي)
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 10:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.19

الرئيس عبد المجيد تبون يصل قصر الأمم لتأدية اليمين الدستورية

19.12.19

إجتماع الرابطة مع رؤساء الأندية المحترفة: دعوة إلى تغيير قوانين نظام الإحتراف /رئيس…

19.12.19

"لدينا عروض من منتخبات كبيرة لإجراء مباريات ودية وسنقرر عقب قرعة مونديال-2022"(زطشي)

19.12.19

/الجزائر كرة القدم/الجزائر: "على الأندية إعادة النظر في الاحتراف"(زطشي)

19.12.19

"أنصح الأندية الكروية والاتحادات الرياضية بالعودة الى العمل القاعدي دون محاباة"(زطشي)

19.12.19

توقيع اتفاقية حول المعاملات ما بين النظام النقدي لبريد الجزائر ونظام ما بين البنوك

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين