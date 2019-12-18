إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية

الجزائر - أبرمت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأربعاء بالجزائر، اتفاقيات مع أربع اتحاديات رياضية وطنية تسمح لها الاستفادة من بعض المرافق والمنشآت الرياضية في مختلف انشطتها.

ويتعلق الأمر بكل من اتحاديات: كرة القدم، كرة اليد، الشراع والريغبي، بحيث ستمح لها هذه الاتفاقيات باستغلال مراكز تكوين وإيواء وأماكن للتدريب، لفائدة الفئات الصغرى، بغية التكفل بالمواهب الشابة.

وتسمح الاتفاقية الموقعة مع اتحادية كرة القدم (الفاف)، بحضور الرئيس خير الدين زطشي، باستغلال كل من مركز التجمع والتكوين بسيدي بلعباس وملحق الثانوية الرياضية بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

وتتيح الاتفاقية لإتحادية كرة اليد، الاستفادة من خيمة بالقاعة الرياضية بعين طاية وطابق للإيواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري (العاصمة).

امام اتحادية الريغبي فتستفيد بموجب الاتفاقية المبرمة من قطعة أرض خارج مركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية لتهيئة ميدان خاص بهذه الرياضة.

كما تكفل الاتفاقية الموقعة مع الاتحادية الجزائرية للشراع، لهذه الأخيرة باستغلال مركز الايواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري (العاصمة)، ومستودع لتخزين القوارب الشراعية، والطابق الأرضي للمبنى المتواجد بنفس المدرسة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح وزير القطاع، رؤوف سليم برناوي، أن هذه الاتفاقيات "ستسمح للاتحاديات باستغلال المنشآت الرياضية من أجل تحضير منتخبات مستقبلية قوية".

وأضاف "ملحق الثانوية الرياضية بعين الصفراء ستكون أول مدرسة في الجنوب والتي تشمل الطور الابتدائي إلى الثانوي، أي تسمح للرياضي بالتكوين من سنة السادسة في عمره إلى أن يبلغ 20 عاما".

ونوه برناوي بأكاديمية بارادو التي تخرجت عنها أسماء، أصبحت الآن مشهورة، كما باتت هذه الأكاديمية، حسبه، تصدر لاعبيها الى البطولات الأوروبية. هناك الآلاف من بوداوي ليس في بشار فقط، بل في كل مناطق الجنوب وهناك العديد من بن سبعيني ليس في قسنطينة بل في مختلف مناطقالوطن وهناك أمثلة عديدة".

كما شدد مسؤول الوزارة "على ضرورة اغتنام فرصة استغلال مراكز التحضير لتكوين رياضيي المستوى العالي، والتي ستكون خير مثال بالنسبة للأندية لكي تعود إلى سياسة التكوين لأنها سبيل النجاح".

وجدد دعمه للاتحاديات الرياضية في إقامة سياسة تكوين "راشدة" وكذا تسيير المنشآت لكي تكون "انطلاقة جديدة للرياضة الجزائرية".

وسبق للوزارة وأن وقعت على اتفاقيات مماثلة مع اتحاديات رياضات ألعاب القوى، كرة السلة، في انتظار الإبرام مع اتحاديات السباحة والمبارزة.