Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية

الجزائر - أبرمت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأربعاء بالجزائر، اتفاقيات مع أربع اتحاديات رياضية وطنية تسمح لها  الاستفادة من بعض المرافق  والمنشآت الرياضية في مختلف انشطتها.

ويتعلق الأمر بكل من اتحاديات: كرة القدم، كرة اليد، الشراع والريغبي، بحيث ستمح لها هذه الاتفاقيات باستغلال مراكز تكوين وإيواء وأماكن للتدريب، لفائدة الفئات الصغرى، بغية التكفل بالمواهب الشابة.

وتسمح الاتفاقية الموقعة مع اتحادية كرة القدم (الفاف)، بحضور الرئيس خير الدين زطشي، باستغلال كل من مركز التجمع والتكوين بسيدي بلعباس وملحق الثانوية الرياضية بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

وتتيح الاتفاقية لإتحادية كرة اليد، الاستفادة من خيمة بالقاعة الرياضية بعين طاية وطابق للإيواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري (العاصمة).

امام اتحادية الريغبي فتستفيد بموجب الاتفاقية المبرمة من  قطعة أرض خارج مركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية لتهيئة ميدان خاص بهذه الرياضة.

كما تكفل الاتفاقية الموقعة  مع الاتحادية الجزائرية للشراع، لهذه الأخيرة باستغلال مركز الايواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري (العاصمة)، ومستودع لتخزين القوارب الشراعية، والطابق الأرضي للمبنى المتواجد بنفس المدرسة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أوضح وزير القطاع، رؤوف سليم برناوي، أن هذه الاتفاقيات "ستسمح للاتحاديات باستغلال المنشآت الرياضية من أجل تحضير منتخبات مستقبلية قوية".

وأضاف "ملحق الثانوية الرياضية بعين الصفراء ستكون أول مدرسة في الجنوب والتي تشمل الطور الابتدائي إلى الثانوي، أي تسمح للرياضي بالتكوين من سنة السادسة في عمره إلى أن يبلغ 20 عاما".

ونوه برناوي بأكاديمية بارادو التي تخرجت عنها أسماء، أصبحت الآن مشهورة، كما باتت هذه الأكاديمية، حسبه، تصدر لاعبيها الى البطولات الأوروبية. هناك الآلاف من بوداوي ليس في بشار فقط، بل في كل مناطق الجنوب وهناك العديد من بن سبعيني ليس في قسنطينة بل في مختلف مناطقالوطن وهناك أمثلة عديدة".

كما شدد مسؤول الوزارة "على ضرورة اغتنام فرصة استغلال مراكز التحضير لتكوين رياضيي المستوى العالي، والتي ستكون خير مثال بالنسبة للأندية لكي تعود إلى سياسة التكوين لأنها سبيل النجاح".

وجدد دعمه للاتحاديات الرياضية في إقامة سياسة تكوين "راشدة" وكذا تسيير المنشآت لكي تكون "انطلاقة جديدة للرياضة الجزائرية".

وسبق للوزارة وأن وقعت على اتفاقيات مماثلة مع اتحاديات رياضات ألعاب القوى، كرة السلة، في انتظار الإبرام مع اتحاديات السباحة والمبارزة.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 19:09
كلـمات مفتـاحيــة :
إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.18

إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية

19.12.18

حصبة: الأولياء هم حاليا "أكثر وعيا" بخصوص تلقيح أطفالهم

19.12.18

البرنامج الوطني للتشجير: سفارة الصين بالجزائر تساهم بـ 200 ألف شتلة 

19.12.18

بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات

19.12.18

سوناطراك تشارك في معرض الإنتاج الجزائري من 19 إلى 28 ديسمبر

19.12.18

الفروسية: إنطلاق البطولة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)

19.12.16

وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية