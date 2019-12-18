Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات

بنوم بنه (كامبوديا) - توج المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو، في اليوم الاول لمنافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص التي تحتضنها كمبوديا من 16 -22 ديسمبر ،بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.  

واهدى الجزائر الذهب كل من:  خيشان عادل تمطاوسين في  اختصاص صونغ لين كيام ( منازلة منظمة بالسيف) وصونغ لين (منازلة منظمة ثنائي بدون سلاح) اضافة الى ايوب سنيغري في منازلة اقل من 82 كلغ ، فيما نال الفريق النسوي ( اناث جماعي ) المتكون من  صونية بوهراوة ، كنزة بوجمعة ، هاجر اكراز ، ميدالية برونزية ( تقني) .

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو في صفحته الرسمية على الفايسبوك : "اليوم  الاول من المنافسة كان موفّقا  . الحمد لله الذي نجحنا في افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة ."

واضاف: " المستوى الفني للمنافسة ، عالمي بامتياز . النخبة الوطنية التي تحتل مركز الوصافة هي الاخرى ، أبانت عن قدرات قتالية عالية بدليل افتكاكها في اليوم الاول ثلاث ذهبيات."

ويدخل المنافسة العالمية غدا الخميس ، كل من جمال سيف الدين، منازلة لأقل من 90 كلغ، محمد اسلام بن داود منازلة  اقل من 64 كلغ بلحاج جيلالي ( تقني) ودفاع ذاتي ضد شخص واحد (مختلط/ تقني)  سيجمع ، صونيا بوهرواة واسامة اوزو .

وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة  تشكيلة جديدة من المصارعين شباب تتكون من 19 عنصرا ، منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا، تحت اشراف المدربين كمال لوناس، بوعلام قرياتي وعثمان  جلودي.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:52
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.18

إبرام اتفاقيات مع أربع اتحاديات لاستغلال المنشآت الرياضية

19.12.18

حصبة: الأولياء هم حاليا "أكثر وعيا" بخصوص تلقيح أطفالهم

19.12.18

البرنامج الوطني للتشجير: سفارة الصين بالجزائر تساهم بـ 200 ألف شتلة 

19.12.18

بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات

19.12.18

سوناطراك تشارك في معرض الإنتاج الجزائري من 19 إلى 28 ديسمبر

19.12.18

الفروسية: إنطلاق البطولة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة