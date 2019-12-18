بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: تتويج المنتخب الجزائري بأربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات

بنوم بنه (كامبوديا) - توج المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو، في اليوم الاول لمنافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص التي تحتضنها كمبوديا من 16 -22 ديسمبر ،بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.

واهدى الجزائر الذهب كل من: خيشان عادل تمطاوسين في اختصاص صونغ لين كيام ( منازلة منظمة بالسيف) وصونغ لين (منازلة منظمة ثنائي بدون سلاح) اضافة الى ايوب سنيغري في منازلة اقل من 82 كلغ ، فيما نال الفريق النسوي ( اناث جماعي ) المتكون من صونية بوهراوة ، كنزة بوجمعة ، هاجر اكراز ، ميدالية برونزية ( تقني) .

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو في صفحته الرسمية على الفايسبوك : "اليوم الاول من المنافسة كان موفّقا . الحمد لله الذي نجحنا في افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة ."

واضاف: " المستوى الفني للمنافسة ، عالمي بامتياز . النخبة الوطنية التي تحتل مركز الوصافة هي الاخرى ، أبانت عن قدرات قتالية عالية بدليل افتكاكها في اليوم الاول ثلاث ذهبيات."

ويدخل المنافسة العالمية غدا الخميس ، كل من جمال سيف الدين، منازلة لأقل من 90 كلغ، محمد اسلام بن داود منازلة اقل من 64 كلغ بلحاج جيلالي ( تقني) ودفاع ذاتي ضد شخص واحد (مختلط/ تقني) سيجمع ، صونيا بوهرواة واسامة اوزو .

وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة تشكيلة جديدة من المصارعين شباب تتكون من 19 عنصرا ، منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا، تحت اشراف المدربين كمال لوناس، بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.