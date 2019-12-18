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الفروسية: إنطلاق البطولة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
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وهران - انطلقت ظهر يوم الأربعاء بميدان الفروسية "الفارس الوهراني" بوهران فعاليات الطبعة ال51 للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز للأشبال والأواسط والأكابر بمشاركة أكثر من 185 فارس و فارسة من 20 نادي للفروسية.

وخصص اليوم الأول لهذه التظاهرة الرياضية التي أشرف على مراسم افتتاحها والي وهران للأدوار التصفوية للفرسان الأواسط والأكابر للدرجتين الأولى والثانية على علو 15ر1 إلى 20ر1 متر بالنسبة للأواسط و1 متر و 25 سنتيمتر الى 1 متر و 30 سنتيمتر للأكابر ممتطين خيول تبلغ ست سنوات و أكثر.

ويشمل اليوم الثاني من هذه المنافسة المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف نادي "الفارس الوهراني" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية لإجراء الأدوار التصفوية على حواجز يبلغ علوها بين 1 متر و1 متر و10 سنتيمترات للأشبال التي تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة.

وسيخصص يوم الجمعة لنهائي فئة الأشبال على حواجز بارتفاع 1 متر و15 سنتيمتر فيما ستقام نهائيات الأواسط والأكابر يوم السبت على حواجز علوها 1 متر و25 سنتيمتر و1 متر و35 سنتيمتر على التوالي.

و تندرج هذه المنافسة التي تقام تحت شعار "الفروسية موروث لخدمة الألعاب المتوسطية بوهران 2021" في إطار التحضيرات الخاصة بألعاب البحر المتوسط المقررة سنة 2021 بعاصمة غرب البلاد.

وبخصوص ميدان "الركاب الوهراني" الذي سيحتضن منافسات الفروسية ضمن الطبعة ال19 لألعاب البحر المتوسط 2021 سيستلم شهر مارس المقبل بمواصفات حسب معايير الدولية بعد استفادته من أشغال للهيئة حسب الاتحادية الجزائرية لهذا الاختصاص.

و للتذكير فان رياضة الفروسية قد تم إدراجها سنة 1955 في ألعاب البحر المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية .

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 17:55
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الفروسية: إنطلاق البطولة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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