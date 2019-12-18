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الوزير الأول يعطي موافقته لتمويل العديد من العمليات بهدف عصرنة و تطوير الملاعب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 13:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
الوزير الأول يعطي موافقته لتمويل العديد من العمليات بهدف عصرنة و تطوير الملاعب

الجزائر- أعطى الوزير الأول, نور الدين بدوي, موافقته على تمويل العديد من العمليات من أجل عصرنة وتطوير وتحسين ملاعب كرة القدم, وذلك بطلب من وزارة الشباب والرياضة.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة نشرته على "الفايسبوك", فإن هذه العمليات تتمثل في تجسيد ووضع النظام الالكتروني لمراقبة الدخول إلى الملاعب الخمسة الأتية: ملعب البليدة (الشهيد مصطفى تشاكر), ملعب سطيف (8 ماي 1945), ملعب سيدي بلعباس (24 فبراير), ملعب عنابة (19 ماي 1956) وملعب قسنطينة (الشهيد حملاوي).

إلى جانب وذلك وتحسبا لنهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين "شان 2022 " التي ستحتضنها الجزائر, فإن الوزير الأول أعطى موافقته أيضا من أجل عصرنة وتحديث الملاعب الأتية: ملعب عنابة (19 ماي 1956), ملعب البليدة (الشهيد مصطفى تشاكر), ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة, ملعب قسنطينة (الشهيد حملاوي) وملعب وهران (أحمد زبانة).

وحسب نفس المصدر, فإن هذه العمليات تهدف بشكل خاص لدراسة تهيئة وتجهيز الملاعب وانجاز الأرضيات.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 13:19
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الوزير الأول يعطي موافقته لتمويل العديد من العمليات بهدف عصرنة و تطوير الملاعب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 13:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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