تنس الطاولة/بطولة شمال إفريقيا: المنتخب الجزائري يضع الذهب نصب عينيه

وقال حسين ربيعي في هذا الصدد : "لدينا طموحات كبيرة لانتزاع الذهب, سواء في منافسات الفردي أو حسب الفرق, سيما و أن المنافسة ستجري ببلادنا".
وتكتسي البطولة, التي ستكون القاعة متعددة الرياضات ''العقيد لطفي'' مسرحا لها, أهمية بالغة لأنها مؤهلة إلى ''توب 16'' الإفريقي, المؤهل بدوره إلى المحطة الأخيرة التي يتنافس خلالها أفضل الرياضيين الأفارقة على بطاقات المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو في صائفة 2020.
وأضاف الناخب الوطني : "تحذو رياضيينا عزيمة كبيرة لتحقيق الهدف المسطر, رغم المنافسة الشديدة التي تنتظرهم في هذه الدورة سيما وأنها تشهد مشاركة أفضل الرياضيين على الصعيد القاري, على غرار ممثلي المنتخب المصري المتوج بآخر لقب إفريقي في هذه الرياضة".
واستعدادا لهذا الموعد, يتواجد المنتخب الوطني حاليا في تربص مغلق بالجزائر العاصمة, على أن يلتحق بوهران قبل 24 ساعة عن انطلاق المنافسة. وتضم المجموعة حاليا ستة رياضيين من الجنسين, على أن يلتحق كل من العربي بورياح وهيبة رجاس, الناشطين في فرنسا, اليوم الأربعاء برفقائهما, يضيف حسين ربيعي الذي يشرف على ''الخضر'' لأول مرة بعدما خلف مؤخرا زميله مصطفى بلحسن المعين في منصب المدير الفني الوطني.
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ويراهن المدرب الوطني بوجه أخص على سامي خروف, المتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة الزوجي خلال الألعاب الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالرباط (المغرب), والمتحصل على المرتبة الثالثة في آخر كأس إفريقية بنيجيريا, وفق الناخب الوطني, الذي يأمل أيضا في أن تصعد كبرياته إلى أعلى منصة التتويج بعدما نالت البرونز خلال الألعاب الإفريقية الأخيرة.
وفضلا عن الجزائر, البلد المنظم, فإن بطولة شمال إفريقيا تشهد مشاركة كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب وموريتانيا, حيث تنطلق المنافسات يوم الجمعة بإجراء التصفيات حسب الفرق, على أن يكون الافتتاح الرسمي للحدث في نهاية عشية نفس اليوم, فيما تختتم الأحد بإجراء نهائيات الفردي.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري للأكابر يتشكل من سامي خروف وعيسى بلقاضي وعبد الباسط شايشي والعربي بورياح, فيما يتكون منتخب الكبريات من ليندة لغرايبي وكاتيا كساسي و وداد نواري وهيبة رجاس.