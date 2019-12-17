خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

الجزائر - بهزيمته يوم أمس الاثنين في المواجهة العاصمية أمام نادي بارادو (1-3)، سجل نصر حسين داي انهزامه الثالث على التوالي، ليجد نفسه ضمن الأندية المهددة بالسقوط للقسم الثاني، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري للرابطة المحترفة الأولى،عقب اجراء الجولة الرابعة عشرة.

و كانت إدارة النصرية تعتقد أنها ستحقق الوثبة البسيكولوجية، بانتدابها للمدرب لخضر عجالي الذي خلف على العارضة الفنية ارزقي رمان المقال بعد الهزيمة أمام مولودية الجزائر (0-3) في الجولة الثامنة للبطولة.

لكن النتائج لم تكن في الموعد بالنسبة للتشكيلة العاصمية التي لم تسجل اي انتصار منذ خمس جولات وهو ما جعلها تتقهقر الي المركز الخامس عشر و ما قبل الأخير. و بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصف الأخير، نادي بارادو الذي تنقصه أربع مباريات متأخرة.

و اكد المدرب عجالي بأنه "غير مسؤول" عن هذه الوضعية الكارثية و التى قد تتعقد اكثر و تهدد مصير الفريق ضمن اندية النخبة.

وصرح عجالي بعد نهاية مباراة بارادو قائلا:"يمر فريقينا بمرحلة حرجة، لقد جئت في ثوب رجل المطافئ لمساعدة فريقي الدائم، لست مسؤولا عن الوضعية التي يتخبط فيها نصر حسين داي. و بخصوص مستقبلي، سأتحدث مع المسيرين و سأفصل بعدها في الموضوع".

ولا تخدم الاحصائيات المسجلة حتى الآن، مصالح رفاق رضوان زردوم، حيث لم يسجلوا سوى 9 أهداف مقابل تلقيهم ل 16 في 14 مباراة.

في الجولة ال 15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب، ستشد النصرية يوم السبت المقبل، الرحال إلى بسكرة لمواجهة منافس مباشر مهدد بالسقوط و هو الاتحاد المحلي الذي يحتل المركز (13) ب (14 نقطة).

و في كأس الجزائر،ستتنقل النصرية إلى قالمة يوم الخميس 26 ديسمبر لمواجهة نادي سابات (القسم الجهوي الأول) لحساب الدور الثاني و الثلاثين للمنافسة.