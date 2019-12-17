Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

الجزائر - بهزيمته يوم أمس الاثنين في المواجهة العاصمية أمام نادي بارادو (1-3)، سجل نصر حسين داي انهزامه الثالث على التوالي، ليجد نفسه ضمن الأندية المهددة بالسقوط  للقسم الثاني، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري للرابطة المحترفة الأولى،عقب اجراء الجولة الرابعة عشرة.

و كانت إدارة النصرية تعتقد أنها ستحقق الوثبة البسيكولوجية، بانتدابها للمدرب لخضر عجالي الذي خلف على العارضة الفنية ارزقي رمان المقال بعد الهزيمة أمام مولودية الجزائر (0-3) في الجولة الثامنة للبطولة.

لكن النتائج لم تكن في الموعد بالنسبة للتشكيلة العاصمية التي لم تسجل اي انتصار منذ خمس جولات وهو ما جعلها  تتقهقر الي المركز الخامس عشر و ما قبل الأخير. و بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصف الأخير، نادي بارادو الذي تنقصه أربع مباريات  متأخرة.

و  اكد المدرب  عجالي بأنه "غير مسؤول" عن هذه الوضعية الكارثية و التى قد تتعقد اكثر  و تهدد مصير الفريق ضمن اندية النخبة.

وصرح عجالي بعد نهاية مباراة بارادو قائلا:"يمر فريقينا بمرحلة حرجة، لقد جئت في ثوب رجل المطافئ لمساعدة فريقي الدائم، لست مسؤولا عن الوضعية التي يتخبط فيها نصر حسين داي. و بخصوص مستقبلي، سأتحدث مع المسيرين و سأفصل بعدها في الموضوع".

ولا تخدم الاحصائيات المسجلة حتى الآن، مصالح رفاق رضوان زردوم، حيث لم يسجلوا سوى 9 أهداف مقابل تلقيهم ل 16  في 14 مباراة.

في الجولة ال 15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب، ستشد  النصرية يوم السبت المقبل، الرحال إلى بسكرة لمواجهة منافس مباشر مهدد بالسقوط و هو الاتحاد المحلي  الذي يحتل المركز (13) ب (14 نقطة).

و في كأس الجزائر،ستتنقل النصرية إلى قالمة يوم الخميس 26 ديسمبر لمواجهة نادي سابات (القسم الجهوي الأول) لحساب الدور الثاني و الثلاثين للمنافسة.

كلـمات مفتـاحيــة :
خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

19.12.17

إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

19.12.17

المؤتمر الـ11 لـلإيسسكو: "رابحي" يدعو إلى منح الثقافة مكانتها في السياسات التنموية 

19.12.17

العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

19.12.17

الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

19.12.17

هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)

19.12.16

بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019