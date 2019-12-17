إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

وهران - ستحيل إدارة اتحاد بلعباس مدرب فريقها الأول لكرة القدم عبد القادر يعيش على مجلس التأديب بعدما قاطع تشكيلته أمس الاثنين إلى بشار أين فازت على شبيبة الساورة بهدف نظيف لحساب الجولة ال14 لبطولة الرابطة الأولى.

وصرح المدير العام للاتحاد، قدور بن عياد، اليوم الثلاثاء لوأج بأن إدارة النادي "مستاءة من تصرف المدرب"، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى التي لا يحترم فيها المعني قواعد الانضباط، ما يحتم على المسيرين إحالته على مجلس التأديب".

وجاءت مقاطعة عبد القادر يعيش، الذي سبق له وأن أشرف على عدة أندية في الرابطة الأولى، لفريقه إلى ما حدث له قبل المباراة عندما تلقى تهديدا من طرف أحد أقرباء اللاعبين الذي اتهمه بعدم إنصاف اللاعب المعني من خلال تهميشه الدائم له، وفق نفس المصدر.

وأضاف المدير العام للاتحاد : "كنا نعتقد أن المياه قد عادت إلى مجراها سيما وأن قريب اللاعب المعني قد تقدم للاعتذار من المدرب قبل أن نتفاجأ بمغادرة الأخير لسيدي بلعباس نحو الجزائر العاصمة حيث يقطن وذلك قبل تنقلنا إلى بشار".

ورغم غياب المدرب الرئيسي، إلا أن تشكيلة ''المكرة'' بقيادة المدرب المساعد زين زواوي، تمكنت من تحقيق فوز ثمين سمح لها بالارتقاء إلى الصف السابع في الترتيب ب19 نقطة ومباراة متأخرة ستجريها على ميدان نادي بارادو.

وفي حالة تحقيق الفوز في هذا اللقاء المتأخر، فسيكون بمقدور اتحاد بلعباس التطلع لاحتلال مرتبة بين الثلاثة الأوائل، وهو الطموح الذي بات يحلم به الجميع في النادي، حسب مديره العام، رغم المشاكل المالية والإدارية التي يعاني منها، ومن بينها ديونه التي قاربت 90 مليون دج، ما انجر عنها حرمان الاتحاد من انتداب لاعبين جدد خلال فترة التحويلات الشتوية التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.