Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

وهران - ستحيل إدارة اتحاد بلعباس مدرب فريقها الأول لكرة القدم عبد القادر يعيش على مجلس التأديب بعدما قاطع تشكيلته أمس الاثنين إلى بشار أين فازت على شبيبة الساورة بهدف نظيف لحساب الجولة ال14 لبطولة الرابطة الأولى.

وصرح المدير العام للاتحاد، قدور بن عياد، اليوم الثلاثاء لوأج بأن إدارة النادي "مستاءة من تصرف المدرب"، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى التي لا يحترم فيها المعني قواعد الانضباط، ما يحتم على المسيرين إحالته على مجلس التأديب".

وجاءت مقاطعة عبد القادر يعيش، الذي سبق له وأن أشرف على عدة أندية في الرابطة الأولى، لفريقه إلى ما حدث له قبل المباراة عندما تلقى تهديدا من طرف أحد أقرباء اللاعبين الذي اتهمه بعدم إنصاف اللاعب المعني من خلال تهميشه الدائم له، وفق نفس المصدر.

وأضاف المدير العام للاتحاد : "كنا نعتقد أن المياه قد عادت إلى مجراها سيما وأن قريب اللاعب المعني قد تقدم للاعتذار من المدرب قبل أن نتفاجأ بمغادرة الأخير لسيدي بلعباس نحو الجزائر العاصمة حيث يقطن وذلك قبل تنقلنا إلى بشار".

ورغم غياب المدرب الرئيسي، إلا أن تشكيلة ''المكرة'' بقيادة المدرب المساعد زين زواوي، تمكنت من تحقيق فوز ثمين سمح لها بالارتقاء إلى الصف السابع في الترتيب ب19 نقطة ومباراة متأخرة ستجريها على ميدان نادي بارادو.

وفي حالة تحقيق الفوز في هذا اللقاء المتأخر، فسيكون بمقدور اتحاد بلعباس التطلع لاحتلال مرتبة بين الثلاثة الأوائل، وهو الطموح الذي بات يحلم به  الجميع في النادي، حسب مديره العام، رغم المشاكل المالية والإدارية التي يعاني منها، ومن بينها ديونه التي قاربت 90 مليون دج، ما انجر عنها حرمان الاتحاد من انتداب لاعبين جدد خلال فترة التحويلات الشتوية التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

19.12.17

إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

19.12.17

المؤتمر الـ11 لـلإيسسكو: "رابحي" يدعو إلى منح الثقافة مكانتها في السياسات التنموية 

19.12.17

العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

19.12.17

الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

19.12.17

هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)