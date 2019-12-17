الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

وهران - سجل فريق مولودية وهران خسارته الثالثة هذا الموسم بميدانه بعد سقوطه أمام جمعية الشلف بهدفين لواحد مساء أمس الاثنين برسم الجولة ال14 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم ليرتفع عدد النقاط الضائعة بقواعده إلى 11 نقطة.

واشار المدرب بشير مشري في تصريحاته للصحافة بعد نهاية المباراة بأنه "ليس الموسم الأول الذي يهدر فيه فريقه نقاطا كثيرة على ملعبه إلى درجة أنها أضحت عادة عند لاعبي المولودية".

وأرجع نفس المتحدث إخفاق النادي الوهراني في التتويج بالألقاب خلال المواسم السابقة إلى عدم استغلاله في غالب الأحيان فرص استقبال منافسيه على أرضه أين يضيع نقاطا كثيرة وثمينة بخلاف الحال عندما يلعب بعيدا عن أسوار ملعب ''أجمد زبانة"، حيث غالبا ما يعود بنتائج إيجابية، على حد تعبيره.

وبخسارتهم أمام ''الشلفاوة'' يكون ''الحمراوة'' قد فوتوا على أنفسهم فرصة الاقتراب من ثنائي المقدمة، رغم أنهم كانوا أمس السباقين للتهديف قبل أن يتمكن الزوار من قلب الموازين.

وتابع المدرب مشري قائلا : "يجب أن نعترف أننا مررنا جانبا من كل النواحي في هذا اللقاء، حيث لم تسر الأمور وفق ما خططنا له رغم أننا حضرنا جيدا لهذا الموعد بالنظر للطابع الخاص للمباريات التي تجمع الفريقين. وعليه، يتعين علينا إعادة النظر في كثير من الأمور".

وهذا هو التعثر الثاني على التوالي لأشبال مشري على ميدانهم بعدما اكتفوا بالتعادل السلبي في مقابلتهم السابقة أمام اتحاد بسكرة.

وقبل ذلك، كانت المولودية قد خسرت أيضا بمعقلها أمام مولودية الجزائر (3-2) ونادي بارادو (1-0)، فيما سجلت أيضا أربعة انتصارات.

وعليه، ومن مجموع 24 نقطة ممكنة، جمع نادي ''الباهية'' 13 نقطة فقط مضيعا على نفسه فرصة الارتقاء في سلم الترتيب، خاصة وأنه يحتل حاليا المركز الثالث ب19 نقطة وبمباراة ناقصة أمام شبيبة القبائل، متأخرا بتسع نقاط عن الرائد شباب بلوزداد وخمس عن الملاحق مولودية الجزائر التي تنقصها بدورها مقابلة واحدة.