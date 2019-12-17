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زطشي يوضح سبب تعديل الرزنامة و يؤكد علاقته الحسنة بمداور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
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 الجزائر - قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، توضيحات بشأن التعديلات التي طرأت على برمجة الدورين ال32 و ال16 من كأس الجزائر، مؤكدا بالمناسبة على العلاقة الطيبة التي تجمعه برئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مداور.

واوضح زطشي في فيديو، نشر عبر الموقع الرسمي للاتحادية (فاف) اليوم الثلاثاء:" جمعتني دوما علاقة طيبة مع رئيس الرابطة مداور، الذي وجد نفسه مجبرا على احداث تغييرات على البرمجة  في البطولة بسبب الانتخابات الرئاسية الاخيرة، الامر الذي أدى كذلك الى تعديل رزنامة الادوار المقبلة من كاس الجزائر التي ستقام قبل نهاية السنة ". :

وابدت الاتحادية اسفها للأخبار المغلوطة المتداولة  "موضحة" ان التغييرات التي طرأت على الدورين ال32 و ال16 من كاس الجزائري و كذا الجولة الاخيرة من بطولة الرابطتين المحترفتين الاولى و الثانية ، جعلت بعض الاطراف تصدر بعض التعليقات و تنشر بعض المقابلات في الصحافة الوطنية التي لا تمت بصلة للاطار الرياضي " .

ووصفت الفاف ، الاخبار التي تفيد بنية المكتب الفدرالي نزع الثقة من رئيس الرابطة عبد الكريم مدور ب"الاخبار المغلوطة" .

وبهذا الصدد اكّد زطشي :" الرابطة بصدد القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة (...) وعلاقتنا بهذه الهيئة تبقى جيدة، حتى وان وجدت في بعض الاحيان بعض الاختلافات في وجهات  النظر و لكن هذا الاختلاف يكون في اطار محترم و يصب في مصلحة كرة القدم الوطنية (...) لم تكن لدى اي خلافات مع اي كان و وانا جدّ متأسف لبعض العناوين الواردة في بعض الصحف، هذا الامر فعلا يدعو للخجل ".

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زطشي يوضح سبب تعديل الرزنامة و يؤكد علاقته الحسنة بمداور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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