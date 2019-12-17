كرة القدم: الاتحادية الجزائرية تنصب رسميا الأطقم الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية

وترأس حفل التنصيب, رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي, بحضور كل من المدير الفني الوطني عامر شفيق و مساعده عبد الكريم بن عودة.
و اوضح زطشي ان اختيار مختلف الاطقم الفنية المشكلة بنسبة "مائة بالمائة" من خبرات و كفاءات جزائرية تم "بعد فترة تفكير و تشاور معمقة, وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها المديرية الفنية الوطنية", مؤكدا بالمناسبة ان "هذه الاطقم الفنية تملك كامل الصلاحية و لها الورقة البيضاء للقيام بمهامها المختلفة, شريطة بلوغ الاهداف المسطرة في المواعيد التنافسية المقبلة, منها التأهل الى المرحلة النهائية من كأس امم افريقيا 2021 لفئتي اقل من 17 و 20 سنة".
وحرص رئيس الاتحادية على تجديد تأكيده على استعداد هيئته "الدائم" لتوفير كل الامكانيات اللازمة التي تسهل عمل مختلف الاطقم الفنية و تساعدها على بلوغ اهدافها, موضحا ان هذه المنتخبات الوطنية ستلعب عدة مقابلات و ستشارك في دورات من اجل الاحتكاك اكثر بالمستوى العالي, ويتعين عليها التحلي "بالصرامة و المثابرة و الاقتداء بالمنتخب الوطني للأكابر الذي احرز اللقب الافريقي سنة 2019".
تشكيلة الاطقم الفنية :
-- منتخب اقل من 15 سنة (ذكور): ارزقي رمان (مدرب), مراد آيت الطاهر (مساعد اول) , عبد الكريم صابر شريف (مساعد ثاني).
-- منتخب اقل من 17 سنة (ذكور): محمد لاسات (مدرب), مراد سلطاني (مساعد), مساي مرواني (مدرب الحراس).
-- منتخب اقل من 20 سنة (ذكور): صابر بن سماعين (مدرب), العربي مرسلي (مساعد), رضا غريتلي (مدرب الحراس).
-- منتخب اقل من 17 سنة (اناث): ندير معداسي (مدرب), صابرينة دلهوم (مساعدة), نجاة فدول (مدربة حارسات المرمى).
-- منتخب اقل من 20 سنة (اناث): احمد لعريبي (مدرب), نادية بلالة (مساعدة), احمد بوليفا (مدرب حارسات المرمى).