كرة القدم: الاتحادية الجزائرية تنصب رسميا الأطقم الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية

الجزائر- أشرفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, بالتنسيق مع المديرية الفنية الوطنية, على التنصيب الرسمي لمختلف الHطقم الفنية الوطنية لفئات الشباب, أمس الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), حسب ما افاد به بيان الهيئة الفدرالية يوم الثلاثاء.

وترأس حفل التنصيب, رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي, بحضور كل من المدير الفني الوطني عامر شفيق و مساعده عبد الكريم بن عودة.

و اوضح زطشي ان اختيار مختلف الاطقم الفنية المشكلة بنسبة "مائة بالمائة" من خبرات و كفاءات جزائرية تم "بعد فترة تفكير و تشاور معمقة, وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها المديرية الفنية الوطنية", مؤكدا بالمناسبة ان "هذه الاطقم الفنية تملك كامل الصلاحية و لها الورقة البيضاء للقيام بمهامها المختلفة, شريطة بلوغ الاهداف المسطرة في المواعيد التنافسية المقبلة, منها التأهل الى المرحلة النهائية من كأس امم افريقيا 2021 لفئتي اقل من 17 و 20 سنة".

وحرص رئيس الاتحادية على تجديد تأكيده على استعداد هيئته "الدائم" لتوفير كل الامكانيات اللازمة التي تسهل عمل مختلف الاطقم الفنية و تساعدها على بلوغ اهدافها, موضحا ان هذه المنتخبات الوطنية ستلعب عدة مقابلات و ستشارك في دورات من اجل الاحتكاك اكثر بالمستوى العالي, ويتعين عليها التحلي "بالصرامة و المثابرة و الاقتداء بالمنتخب الوطني للأكابر الذي احرز اللقب الافريقي سنة 2019".

تشكيلة الاطقم الفنية :

-- منتخب اقل من 15 سنة (ذكور): ارزقي رمان (مدرب), مراد آيت الطاهر (مساعد اول) , عبد الكريم صابر شريف (مساعد ثاني).

-- منتخب اقل من 17 سنة (ذكور): محمد لاسات (مدرب), مراد سلطاني (مساعد), مساي مرواني (مدرب الحراس).

-- منتخب اقل من 20 سنة (ذكور): صابر بن سماعين (مدرب), العربي مرسلي (مساعد), رضا غريتلي (مدرب الحراس).

-- منتخب اقل من 17 سنة (اناث): ندير معداسي (مدرب), صابرينة دلهوم (مساعدة), نجاة فدول (مدربة حارسات المرمى).

-- منتخب اقل من 20 سنة (اناث): احمد لعريبي (مدرب), نادية بلالة (مساعدة), احمد بوليفا (مدرب حارسات المرمى).