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الكأس العربية / إياب ثمن النهائي: مولودية الجزائر تفوز على القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح وتبلغ الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 10:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
الكأس العربية / إياب ثمن النهائي: مولودية الجزائر تفوز على القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح وتبلغ الدور ربع النهائي

البليدة - تأهل ممثل الكرة الجزائرية, مولودية الجزائر, إلى الدور ربع نهائي الكأس العربية للأندية لكرة القدم, بفوزه على الضيف القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح (4-2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (0-0) في الوقت الرسمي, لحساب إياب الدور ثمن النهائي, سهرة يوم الاثنين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وبعد انتهاء اللقاء في وقته الرسمي بالتعادل السلبي لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي تأثرت كثيرا بسبب هبوب الرياح القوية, لكنها ابتسمت في الأخير للنادي الجزائري.

وكان زملاء القائد سفيان بن دبكة, قد تعادلوا (0-0) في لقاء الذهاب بمدينة أربيل العراقية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.

وبهذا سيواجه "العميد" فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي حسبما أسفرت عنه عملية القرعة.

وتجرى مباراة الذهاب يوم السبت 4 يناير المقبل بالبليدة (00ر20), فيما تلعب مواجهة الاياب بتاريخ 9 فبراير 2020 بالمركب الرياضي -محمد الخامس- بالدار البيضاء (00ر20).

وكانت الجزائر ممثلة في هذه المنافسة بناديين آخرين, ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة و شبيبة الساورة, اللذين أقصيا في الدور الفارط على يد, المحرق البحريني و الشباب السعودي, على التوالي.

 

برنامج مقابلات الدور ربع النهائي (بتوقيت الجزائر)

 

--الذهاب--

الاثنين 23 ديسمبر:

الشباب السعودي - الشرطة العراقي (00ر17)

 

السبت 28 ديسمبر :

الاتحاد السكندري (مصر) - الاسماعيلي (مصر) 00ر17

 

السبت 4 يناير :

مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر20

 

الاربعاء 15 يناير :

الاتحاد السعودي - أولمبيك آسفي (المغرب) 15ر18

 

--العودة--

الاثنين 20 يناير :

الشرطة العراقي - الشباب السعودي (التوقيت يحدد في وقت لاحق)

 

الجمعة 24 يناير :

الاسماعيلي - الاتحاد السكندري (00ر16)

 

الاحد 9 فبراير :

الرجاء البيضاوي - مولودية الجزائر (00ر20)

 

السبت 15 فبراير:

أولمبيك آسفي - الاتحاد السعودي (00ر19).

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الكأس العربية / إياب ثمن النهائي: مولودية الجزائر تفوز على القوة الجوية العراقي بضربات الترجيح وتبلغ الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 10:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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