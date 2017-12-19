بطولة الجزائر هواة /مجموعة الشرق - الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب

اتحاد تبسة - شباب باتنة 0-0
هلال شلغوم العيد - شباب قرية موسى 1-1
مولودية قسنطينة - تضامن سوف 3-1
شباب عين فكرون - نجم التلاغمة 0-0
شبيبة جيجل - أمل شلغوم العيد 0-1
اتحاد عين البيضاء - شباب قايس 1-1
اتحاد خنشلة - اتحاد الشاوية 3-1
مولودية باتنة - شباب أولاد جلال 1-2
الترتيب نقاط لعب
1 . مولودية قسنطينة 29 14
2.شباب اولاد جلال 27 14
- شباب باتنة 25 14
- هلال شلغوم العيد 24 14
- مولودية باتنة 23 14
- اتحاد تبسة 21 14
- اتحاد الشاوية 20 14
--. تضامن سوف 20 14
9 . نجم التلاغمة 19 14
- اتحاد خنشلة 18 14
- شباب قايس 15 14
- أمل شلغوم العيد 14 14
- شباب قرية موسى 13 14
- شباب عين فكرون 11 14
15.اتحاد عين البيضاء 10 14
- شبيبة جيجل 9 14.