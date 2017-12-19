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بطولة الجزائر هواة /مجموعة الشرق - الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 10:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

 

الجزائر - نتائج مباريات الجولة ال14 من البطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الشرق) التي جرت يوم الاثنين:

 

اتحاد تبسة - شباب باتنة                  0-0

هلال شلغوم العيد - شباب قرية موسى  1-1

مولودية قسنطينة - تضامن سوف       3-1

شباب عين فكرون - نجم التلاغمة     0-0

شبيبة جيجل - أمل شلغوم العيد        0-1

اتحاد عين البيضاء - شباب قايس     1-1

اتحاد خنشلة - اتحاد الشاوية           3-1

مولودية باتنة - شباب أولاد جلال   1-2

 

الترتيب                       نقاط      لعب

1 . مولودية قسنطينة       29       14

2.شباب اولاد جلال        27       14

  1. شباب باتنة 25 14
  2. هلال شلغوم العيد 24 14
  3. مولودية باتنة 23 14
  4. اتحاد تبسة 21 14
  5. اتحاد الشاوية 20 14

--. تضامن سوف           20      14

9 .  نجم التلاغمة           19      14

  1. اتحاد خنشلة 18 14
  2. شباب قايس 15 14
  3. أمل شلغوم العيد 14 14
  4. شباب قرية موسى 13 14
  5. شباب عين فكرون 11 14

15.اتحاد عين البيضاء     10      14

  1. شبيبة جيجل 9 14.
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بطولة الجزائر هواة /مجموعة الشرق - الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 10:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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