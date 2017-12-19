كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب

أولمبي أرزيو - وداد تلمسان 1 - 1
سريع غليزان - أمل بوسعادة 2 - 1
أمل الأربعاء - جمعية وهران 2 - 0
أولمبي المدية - مولودية سعيدة 4 - 1
جمعية الخروب - اتحاد الحراش 2 - 2
مولودية العلمة - شبيبة بجاية 2 - 1
مولودية بجاية - اتحاد عنابة 1 - 2
دفاع تاجنانت - شبيبة سكيكدة 1 - 1
الترتيب نقاط لعب
- أولمبي المدية 31 14
- وداد تلمسان 26 14
- سريع غليزان 24 14
--. أمل الأربعاء 24 14
- مولودية العلمة 21 14
- جمعية وهران 20 14
--. شبيبة سكيكدة 20 14
- جمعية الخروب 19 14
- اتحاد عنابة 18 14
- مولودية سعيدة 17 14
--. أولمبي أرزيو 17 14
--. دفاع تاجنانت 17 14
- مولودية بجاية 16 13
- أمل بوسعادة 14 14
- شبيبة بجاية 10 13
--. اتحاد الحراش 10 14.
كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال14/: النتائج الكاملة والهدافون
النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, يوم الاثنين:
أولمبي أرزيو : 1 بحاري (د 14)
وداد تلمسان : 1 طويل (د 43)
سريع غليزان : 2 بوعزة (د 31/ ض.ج), عيش (د 90+4)
أمل بوسعادة : 1 صالح (د 90+2)
أمل الأربعاء : 2 زرماني (د 51), عميري (د 58/ ض.ج)
جمعية وهران : 0
أولمبي المدية : 4 الغوماري (د 18, 20 و 46), مدان (د 85)
مولودية سعيدة : 1 بن عيادة (د 15/ ض.ج)
جمعية الخروب : 2 بوشوارب (د 10 و 21)
اتحاد الحراش : 2 كرواني (د 33), عبدات (د 85)
مولودية العلمة : 2 زرقين (د 36), جُغمة (د 53)
شبيبة بجاية : 1 نبيل خلاف (د 57/ ض.ج)
مولودية بجاية : 1 سلطان (د 26)
اتحاد عنابة : 2 بالح (د 16), هادف (د90+2)
دفاع تاجنانت : 1 شايب الدور (د 48)
شبيبة سكيكدة : 1 حداد (د 51).