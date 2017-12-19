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كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, يوم الاثنين:

 

أولمبي أرزيو - وداد تلمسان       1 - 1

سريع غليزان - أمل بوسعادة       2 - 1

أمل الأربعاء - جمعية وهران        2 - 0

أولمبي المدية - مولودية سعيدة        4 - 1

جمعية الخروب - اتحاد الحراش    2 - 2

مولودية العلمة - شبيبة بجاية           2 - 1

مولودية بجاية - اتحاد عنابة        1 - 2

دفاع تاجنانت - شبيبة سكيكدة         1 - 1

 

الترتيب                     نقاط        لعب

  1. أولمبي المدية 31 14
  2. وداد تلمسان 26 14
  3. سريع غليزان 24 14

--. أمل الأربعاء           24         14

  1. مولودية العلمة 21 14
  2. جمعية وهران 20 14

--. شبيبة سكيكدة          20         14

  1. جمعية الخروب 19 14
  2. اتحاد عنابة 18 14
  3. مولودية سعيدة 17 14

--. أولمبي أرزيو         17        14

--. دفاع تاجنانت          17        14

  1. مولودية بجاية 16 13
  2. أمل بوسعادة 14 14
  3. شبيبة بجاية 10 13

--. اتحاد الحراش         10          14.

 

 

كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال14/: النتائج الكاملة والهدافون

 

النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, يوم الاثنين:

 

أولمبي أرزيو   : 1 بحاري (د 14)

وداد تلمسان  : 1 طويل (د 43)

 

سريع غليزان  : 2 بوعزة (د 31/ ض.ج), عيش (د 90+4)

أمل بوسعادة  : 1 صالح (د 90+2)

 

أمل الأربعاء    : 2 زرماني (د 51), عميري (د 58/ ض.ج)

جمعية وهران : 0

 

أولمبي المدية      : 4  الغوماري (د 18, 20 و 46), مدان (د 85)

مولودية سعيدة     : 1 بن عيادة (د 15/ ض.ج)

 

جمعية الخروب : 2 بوشوارب (د 10 و 21)

اتحاد الحراش  : 2  كرواني (د 33), عبدات (د 85)

 

مولودية العلمة      : 2 زرقين (د 36), جُغمة (د 53)

شبيبة بجاية   : 1 نبيل خلاف (د 57/ ض.ج)

 

مولودية بجاية : 1 سلطان (د 26)

اتحاد عنابة     : 2 بالح (د 16), هادف (د90+2)

 

دفاع تاجنانت  : 1 شايب الدور (د 48)

شبيبة سكيكدة     : 1 حداد (د 51).

 

 

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:35
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كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال14/: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 09:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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