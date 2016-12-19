كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32 

-- الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر14سا)
- بقامة (ملعب سويداني بوجمعة): نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)
- بالجزائر (ملعب عمر حمادي) : نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)
-- الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر14سا):
-- بجيجل (ملعب عميروش ) : شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)
-- بميلة (ملعب غنالي ) : شباب ميلة (ما بين الجهات)، أمل بوسعادة (ر. 2)
-- ببومدفع (الملعب ابلدي) : اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة)
-- لخروب (ملعب عادل حمداني): جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)
-- المرسى(الملعب البلدي ) : شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)
-- بغريس(ملعب بوجلال ) : أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)
-- بوهران (ملعب احمد زبانة) : مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)
-- بقسنطينة(ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)
-- البيض (لملعب الولائي) : مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)
-- الشلف(م.محمد بومزراق) :جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)
-- ببجاية(ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1) –
بورقلة (الملعب الولائي) :شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)
-- ببوفاريك(ملعب محمد رقاز) : وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)
-- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) م
-- السبت 28 ديسمبر 2019(00ر14سا):
-- بوهران(ملعب الشهيد بوعقل) : جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)
-- الجزائر(ملعب عمر حمادي) : مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)
-- ادرار (الملعب البلدي) : شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)
-- واد زناتي (ملعب لعمري بوعزيز): ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)
-- ببشار (م.20 اوت 55) : شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)
-- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)
-- بالمشرية(الملعب الولائي) : شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)
-- بتسمسيلت (الملعب الولائي) : نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)
-- بباتنة(ملعب اول نوفمبر 1954): مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)
-- بالمدية (ملعب الامام الياس) : أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)—
الوادي(ملعب تكسبت) : اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)
-- بملعب تغنيف (الملعب الولائي) : مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)
-- ببرج بوعريرج(م.20 اوت 55) : أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)
-- الاربعاء (ملعب سماعيل مخلوفي ): أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة).
-- السبت 4 يناير (2020: 00ر14سا)
-- بملعب عمر حمادي : اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)-- بعين مليلة (ملعب احمد خليفي ) : 21. جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)
-- ملاحظة : مقابلات الدور السادس عشر ستقام يوم 4 يناير 2020 باستثناء مقابلات الاندية المعنية بالمنافسات الافريقية .