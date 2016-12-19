المجلس الدستوري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 13، 58 بالمئة -

وهران: إنشاء أول تطبيق بالهاتف المحمول للمسرح بالجزائر -

طالب جزائري يفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين -

مسؤول برلماني يجدد تمسك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان -

رابحي: وجوب تثمين المعالم الأثرية والنهل من فن عمارتها الراقي -

الحوار الوطني المالي: البحث عن خارطة طريق لمواجهة الازمة -

زرع الكبد لدى الأطفال: أول عملية تحويل للمرضى إلى بلجيكا منذ تنصيب الوكالة الوطنية -

مجلس الأمة يحيل خمس مشاريع قوانين على اللجان المختصة ويستأنف جلساته العلنية الأحد المقبل -

فصل الشتاء: كمية الأمطار المرتقبة ستكون ضعيفة إلى قريبة من المعدل الفصلي -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل -

لبنان: الرئاسة تؤجل الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة إلى يوم الخميس المقبل -

الوزير الأول ووزير الاتصال يقدمان تعازيهما لأسرة الراحل محمد العماري -

كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32 -

مكافحة التهريب والجريمة : توقيف 17 شخصا بكل من جانت وسطيف والجلفة -

رحيل الفنان محمد العماري بعد 65 سنة من العطاء -

ابراهيم غالي: الندوة الوطنية تنعقد في ظرف متميز بالعديد من التحديات -

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019 -

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين -

الدورة ال7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة: ميراوي يعرض تجربة الجزائر في إصلاح المنظومة الصحية -