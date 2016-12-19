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دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, برنامج و توقيت مقابلات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم الخاصة بالإناث (فئة اقل من 21 سنة), المقررة فعالياتها في الفترة الممتدة من 20 الى 28 ديسمبر الجاري بملعب الدار البيضاء (الجزائر).

وبالإضافة الى الجزائر ,تنشط هذه المنافسة , من قبل منتخبات كل من المغرب و مصر بالإضافة الى  بوركينا فاسو و تانزانيا  كضيفي شرف.

ويستهل المنتخب الوطني المنافسة بمواجهة منتخب مصر يوم الاحد ابتداء من الساعة ال00ر14سا , قبل مواجهة منتخب المغرب يوم الخميس  في نفس التوقيت,ثم  تانزانيا يوم السبت (28 ديسمبر ابتداء من الساعة ال00ر14سا .  وتقام مقابلات هذه الدورة على مدى اربعة ايام على ان يتخللها يوم واحد للراحة.

وتجرى منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم, على شكل بطولة مصغرة يتم اثرها تحديد اصحاب المراكز الثلاثة الاولى حصريا بين منتخبات منطقة شمال افريقيا (الجزائر, المغرب, و مصر). وتستغرق مقابلات هذه الدورة النسوية 80 دقيقة, يسمح خلالها للفرق بإجراء ست (6) تغييرات, على حدّ توضيح نفس المصدر.

و تحسبا لهذه الدورة و التي تقام لأول مرة بالجزائر, وجه الطاقم الفني الوطني الدعوة ل22 لاعبة منهن 5 لاعبات ينشطن بالخارج.

 

-- الاحد 22 ديسمبر 2019 :

-- 00ر11سا

:   المغرب  - بوركينا فاسو

--00ر14سا :   الجزائر   - مصر

 

-- الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 :

-- 00ر11سا :   مصر  - بوركينا فاسو

-- 00ر14سا :  المغرب - تانزانيا

 

 

-- الخميس 26 ديسمبر 2019 :

-- 00ر11سا : مصر  - تانزانيا

--00ر14سا  : الجزائر - المغرب

 

-- السبت 28 ديسمبر 2019 :

-- 00ر14سا : الجزائر  - تانزانيا .

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دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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