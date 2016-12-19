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الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

وهران – تراهن لجنة التطوع والتكوين على إشراك مسؤولي المؤسسات الجامعية لتجنيد أكبر عدد ممكن من المتطوعين من الوسط الجامعي تحسبا لاحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021, حسبما علم يوم الاثنين من هذه اللجنة.

ويدخل في هذا الإطار اللقاء الذي جمع الطرفين على هامش الملتقى الدولي حول ''تكنولوجيا الإعلام في خدمة السياحة المبتكرة لمدينة وهران", الذي افتتح أمس الأحد بجامعة وهران 1 ''أحمد بن بلة''.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى رسم خريطة طريق لتجنيد أكبر عدد من الطلبة الجامعيين للتكفل بالنشاطات التطوعية المبرمجة من طرف اللجنة قبل وأثناء الألعاب المتوسطية المقررة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2021, كما أشير إليه.

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وسمح انعقاد الملتقى الدولي المذكور بجامعة وهران 1 "بتسجيل عدد هام من الشباب الجامعيين لأنفسهم رغبة منهم في المشاركة في تنظيم الحدث الرياضي الجهوي بصفة تطوعية", وفق ما أخبرت به نفس اللجنة التي شرعت منذ بضعة أسابيع في تخصيص دروس تكوينية لعشرات المتطوعين الأوائل والقادمين أغلبهم من كلية اللغات بجامعة وهران.

ويأمل منظمو الألعاب المتوسطية في إدماج 3.000 شاب على الأقل في عملية تنظيم الدورة ال19, استجابة لتوصيات اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان وزير الشباب والرياضة, رؤوف سليم برناوي, قد شدد, خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط عقد مؤخرا بوهران, على ضرورة فتح أبواب التطوع أمام الشباب الجزائري من كافة جهات الوطن "سيما من الجنوب الجزائري".

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 13:16
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الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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