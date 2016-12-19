بطولة العالم للفوفينام فيات فوداو: مشاركة 19 مصارعا جزائريا في موعد كمبوديا

و اوضح العضو الفدرالي, صابر قندوزي, في تصريح ل"واج" قائلا : "يتواجد حاليا بكمبوديا 19 عنصرا من المنتخب الوطني للفوفينام فيات فوداو, منهم اربع سيدات, للمشاركة في الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص".
و اضاف : "التشكيلة الوطنية, بقيادة رئيس الهيئة الفدرالية محمد جواج, كلها عزم لتكرار نفس الانجاز أي المرتبة الثانية التي نالتها في مونديال نيودلهي (الهند) سنة 2017, وحصد اكبر عدد من الميداليات خاصة منها الذهبية في كل اختصاصات هذا الفن القتالي."
و استطرد : "كمبوديا البلد المنظم هو الآخر سيعمل المستحيل للتتويج باللقب او منافسة الجزائر من اجل انتزاع مركز الوصافة منها, علما ان منتخب هذا البلد احتل المرتبة الثالثة في موعد الهند-2017".
وحسب قندوزي, فإن الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو أشركت لأول مرة مجموعة جديدة من الشباب في إطار سياستها الرامية الى تشبيب الفريق الوطني و اعطائه نفسا جديدا, تحت اشراف المدربين كمال لوناس, بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.
قائمة المصارعين الجزائريين
المشاركين في بطولة العالم-2019 :فارس وهاب (تقني), بن حاج جيلالي (تقني), محمد خيشان (تقني), عادل تيمتواسين (تقني), مهدي بن زخروفة (تقني), شمس الدين عبيدات (تقني), حسين ونوغي (تقني), سيد احمد هارون (تقني), هاجر اكراز (تقني), صونيا بهرواة (تقني), اسامة اوزو (تقني), ليديا امداس (تقني), كنزة بوجمعي (تقني), يوسف اسلام بن داود (منازلة), موسى شني (منازلة), شعيب كربوش (منازلة), عماد فريشي (منازلة), ايوب سينغري (منازلة), سيف الدين جمال (منازلة).