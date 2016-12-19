رياضة مدرسية: أكثر من 600 عداء في البطولة الوطنية للعدو الريفي

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية البطولة الوطنية للعدو الريفي المدرسي, على مستوى ولاية الجلفة, يوم الثلاثاء, بمشاركة 630 عداء منهم 315 اناث يمثلون مختلف ولايات الوطن, حسب ما علم من مديرية التنظيم للفيدرالية الوطنية.

وقدم هؤلاء العداؤون والعداءات من المناطق الوطنية التالية : سعيدة, سيدي بلعباس, تيسمسيلت, عنابة, بومرداس, البليدة, سطيف, الأغواط و قسنطينة, اضافة الى الجنوب الكبير (أدرار-تمنراست-إليزي-تندوف) وكذا الولاية المنظمة.

وبعدما تم استقبال الوفود أمس الأحد, يقوم المشاركون, يوم الإثنين, بالتعرف على ميدان المنافسة على أن يتم عقد الاجتماع الفني مساء اليوم أيضا, في حين, ينطلق السباق غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا, حسب ما علم من نفس المصدر.

من جهة أخرى, تم الاتفاق خلال اجتماع المكتب الفيدرالي على إنشاء منطقة جديدة ويتعلق الأمر بسعيدة التي كانت تابعة لمنطقة سيدي بلعباس. وباتت منطقة سعيدة تضم كلا من ولايات معسكر, البيض و النعامة, في الوقت الذي تتشكل منطقة سيدي بلعباس من بشار, تلمسان وعين تيموشنت.

وبهذا يرتفع عدد مناطق الرياضة المدرسية من ثمانية إلى تسعة.