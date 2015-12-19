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جيدو/ ماسترز كينغ داو بالصين: الجزائر تنهي المنافسة في المركز ال35

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

بكين - أنهى المنتخب الجزائري للجيدو منافسات دورة الماسترز بكينغ داو الصينية، التي اسدل عليها الستار امس السبت، في المركز ال35 من بين 67 دولة مشاركة.

وممثلة بكل من فتحي نورين (اقل من 73 كلغ) و عبد الرحمان بن عمادي (اقل من 90 كلغ) لدى الرجال و كوثر وعلال (اقل من 78 كلغ) لدى السيدات، احتلت الجزائر هذه المرتبة بفضل مشوار بن عمادي الذي تمكن، بعد ان كان معفيا في الدور الاول، من السيطرة على منافسه المجري كريستيان توث، قبل الانهزام امام الطاجيكي اوتوبريون كومرونشوخ.

من جانبهما، توقف مشوار كل من نورين و وعلال في المنازلة الاولى لهما بعد الخسارة امام كل من السويدي تومي ماسياس و الكورية الجنوبية ليي جيون يونغ.

ورغم عدم تتويجه بميدالية في هذه الدورة، الا ان المنتخب الوطني تصدر ترتيب المنتخبات الافريقية، متقدما مصر و جنوب افريقيا و الكاميرون و المغرب و غينيا بيساو و السنغال و تونس.

وكما كان متوقعا، عادت الكلمة في هذه الدورة لليابان (5 ذهبيات و فضيتين و 5 برونزيات)، متبوعة في المركز الثاني بمنتخب هولندا (3 ذهبيات و فضية واحدة و برونزية واحدة) ثم فرنسا في المركز الثالث (ذهبية واحدة و 3 فضيات و 3 برونزيات).

ونشطت هذه الدورة الدولية من قبل 446 مصارع (228 رجل و218 سيدة)، يمثلون 67 بلدا.

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جيدو/ ماسترز كينغ داو بالصين: الجزائر تنهي المنافسة في المركز ال35
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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