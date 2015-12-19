الرابطة الأولى (الجولة ال14): شباب بلوزداد على بعد خطوة من نيل لقب مرحلة الذهاب

الجزائر - يسعى شباب بلوزداد إلى حسم مسألة التتويج باللقب الشرفي لبطل الخريف (مرحلة الذهاب), بمناسبة تنقله عند الجار اتحاد الجزائر, يوم الاثنين, في صدام الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسيكون فريق الشباب المتصدر (28 ن) بفارق أربع نقاط عن الوصيف مولودية الجزائر (24 ن), والذي يوجد على مرمى حجر من تحقيق اللقب الشرفي, أمام امتحان حقيقي أمام الاتحاد (العاشر, 14 ن), صاحب المشوار المتقلب منذ انطلاق الموسم.

والأكيد أن كسب النادي البلوزدادي لنقاط اللقاء سيسمح له بالفوز باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب, دون انتظار المباراتين الأخيرتين لمطارده المباشر, من بينهما مباراة وفاق سطيف التي تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

ويحتضن ملعب "أحمد زبانة" بوهران القمة الثانية لهذه الجولة, بين المولودية المحلية (الثالثة, 19 ن) و أولمبي الشلف (ال13, 12 ن), في داربي الغرب الجزائري الذي سيكون مفتوحا على جميع الاحتمالات.

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ويوجد "الحمراوة" أمام ضرورة رد الفعل بعد تعثرهم بميدانهم خلال الجولة الفارطة ضد اتحاد بسكرة (0-0), بأمل اللحاق بالمولودية العاصمية في المركز الثالث. كما يطمح "الشلفاوة" إلى مخادعة مستضيفهم ومواصلة استفاقتهم الأخيرة حينما حصدوا أربع نقاط من أصل ست ممكنة, بهدف الهروب من منطقة الخطر.

وبمنطقة الجنوب الغربي, تستقبل شبيبة الساورة (الثالثة, 19 ن) اتحاد بلعباس (التاسع, 16 ن) في مهمة طرد "النحس" عبر إيقاف سلسلة ثلاث مقابلات دون انتصار.

وفي شرق البلاد, يتنقل شباب قسنطينة (الخامس, 18 ن) المنتشي بسيطرته في الجولة المنصرمة على داربي الشرق ضد الوفاق السطايفي (3-1) لمواجهة الجار جمعية عين مليلة, الذي يتقاسم معه نفس المرتبة في لقاء متوازن.

وتتنقل شبيبة القبائل للتباري مع أهلي برج بوعريريج حيث يتقاسمان المركز السابع (17 ن), بهدف الاقتراب من ثلاثي الطليعة, لكن ضمن مهمة معقدة أمام فريق يدربه الفرنسي فرانك دوما, الذي سبق له قيادة الطاقم الفني ل"الكناري" الموسم الفارط.

وفي الصراع من أجل ضمان البقاء, يتواجه نجم مقرة (ال13, 12 ن) مع اتحاد بسكرة (العاشر, 14 ن), حيث يأمل أبناء "الحضنة" الفائزين في الجولة الماضية على "النصرية" (1-0), في حصد الانتصار الثاني تواليا.

كما يستضيف نصر حسين داي (ال13, 12 ن) نادي بارادو (ال16, 8 ن), في مقابلة هامة للفريقين, ف"النصرية" تحاول تدارك السقوط الأخير, بينما يعول شبان بارادو على الشروع في عملية إنقاذ الفريق من الغرق نحو المحترف الثاني.

وأجلت الرابطة لقاء مولودية الجزائر - وفاق سطيف إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة النادي العاصمي في كأس العرب للأندية البطلة, حيث يستضيف يوم الاثنين نادي القوة الجوية العراقي بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (00ر20 سا) برسم إياب الدور ثمن النهائي.