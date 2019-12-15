ملعب ''الحبيب بوعقل'' بوهران: نحو إطلاق أشغال هامة لإعادة التهيئة

وهران – سيستفيد ملعب "الحبيب بوعقل" بوهران من أشغال إعادة تهيئة هامة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها المدينة في صائفة 2021, حسبما علم من مدير هذه المنشأة الرياضية.

وصرح مراد بوحفصي لوأج بأن لجنة معينة من طرف وزارة الشباب والرياضة منتظرة بعين المكان قريبا للنظر في ما يمكن القيام به من أشغال لاستغلال هذه المنشأة الكروية بطريقة مثلى.

واعتبر نفس المسؤول بأنه قد حان الوقت لاستغلال الملعب جيدا, وتثمينه بشكل لائق "سيما وأنه يعاني الإهمال بعض الشيء", على حد تعبيره.

ويعد ملعب "الحبيب بوعقل" من بين أقدم الملاعب في الناحية الغربية للبلاد حيث تم بناؤه سنة 1927, وهو ملك لبلدية وهران, يحتضن حاليا مباريات جمعية وهران, الفريق الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم, فضلا عن مقابلات الأندية الوهرانية المنتمية للأقسام السفلى على غرار نادي مديوني وهران.

وكانت إدارة الملعب قد تلقت ضمانات في وقت سابق من طرف الوالي السابق للولاية مولود شريفي لإعادة تهيئة الملعب خلال إحدى زياراته له. وتقرر آنذاك العمل على استغلال هذا الفضاء المهم من خلال انجاز غرف تبديل ملابس جديدة على مستوى المساحة الشاسعة التي يحتويها أسفل المدرجات الثانية غير المغطاة, وفق نفس المصدر.

وأضاف أن مثل هذا المشروع يسمح للاعبين بولوج غرف تبديل الملابس مباشرة من مرأب السيارات التابع للملعب بدلا من المرور عبر كل الميدان للوصول إلى مكان هذه الغرف, متأسفا للوضعية المزرية التي تتواجد عليها هذه الأخيرة, "سيما وأنها ضيقة ولم تعد تستجيب للمقاييس".

واقترح نفس المسؤول بأن يتم تحويل غرف تبديل الملابس الحالية إلى قاعات لاستقبال هواة كمال الأجسام من جمعيات رياضية وشبان الأحياء المجاورة, وهو مشروع يسمح لإدارة الملعب من الحصول على مداخيل إضافية هي بأمس الحاجة إليها.

وكان ملعب "الحبيب بوعقل" قد استفاد منذ أكثر من سنة من غلاف مالي بقيمة 32 مليون دج من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية, سمح بتجديد أرضية الميدان بعشب اصطناعي من الطراز الحديث بعدما تردت وضعية البساط القديم الذي تسبب في إصابات مختلفة للكثير من اللاعبين, كما أشير إليه.

ولفت السيد بوحفصي أيضا إلى أن مرأب الملعب, الذي يتربع على مساحة أكثر من 1.000 متر مربع, يحتاج هو الآخر لأشغال إعادة تهيئة, مؤكدا أنه "غير مستغل بالشكل المطلوب".