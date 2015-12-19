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فروسية: البطولة الوطنية للقفز على الحواجز من 18 إلى 21 ديسمبر بوهران

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

وهران - ستقام البطولة الوطنية للقفز على الحواجز للأشبال والأواسط والأكابر من 18 إلى 21 ديسمبر بميدان الفروسية "الفارس الوهراني", حسب ما علم يوم الأحد من الاتحادية الجزائرية للفروسية.

و ستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف نادي "الفارس الوهراني" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة أزيد من 130 فارس و فارسة ينتمون إلى مختلف نوادي الوطن وخيول تبلغ من أربع إلى ست سنوات.

و سيشمل اليوم الأول و الثاني من هذه المنافسة إجراء الأدوار التصفوية على حواجز يبلغ علوها بين متر ومتر و10 سنتيمترات للأشبال التي تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة و على ارتفاع متر و15 سنتيمتر إلى متر و20 سنتيمتر بالنسبة للأواسط الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة وعلى علو متر و25 سنتيمتر و متر و30 سنتيمتر للأكابر (18 سنة فما فوق).

و سيخصص يوم الجمعة لنهائي فئة الأشبال على حواجز بارتفاع متر و15 سنتيمتر فيما ستقام نهائيات الأواسط والأكابر يوم السبت على حواجز علوها متر و25 سنتيمتر ومتر و35 سنتيمتر على التوالي.

وسيتوج أصحاب المراكز الأولى في كل صنف بلقب الموسم الرياضي 2019.

 

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:21
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فروسية: البطولة الوطنية للقفز على الحواجز من 18 إلى 21 ديسمبر بوهران
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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