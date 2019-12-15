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إنهاء مهام محمد يمني على رأس المتحف الأولمبي بالجزائر في يناير المقبل /اللجنة الأولمبية/

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرات

 

الجزائر- أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يوم السبت, أن مهام محمد يمني مدير المتحف الأولمبي, ستنتهي في 02 من شهر يناير 2020.

واوضح بيان الهيئة الأولمبية المرسل للسيد يمني ما يلي: ''نحيطكم علما أنه طبقا للمادة رقم 06 من علاقتنا التعاقدية, نضع حدا لهذه العلاقة ابتداء من 02 يناير 2020''

وأضاف نفس المصدر : ''سننظم حفلا على شرفكم بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة القادمة للجنة الاولمبية, حيث سيتم تكريمكم لخدماتكم العديدة والجليلة ''.

وكان يمني (81 عاما) أول رياضي جزائري يشارك في الألعاب الأولمبية عام 1964 بطوكيو (اليابان).

وكان محمد يمني قد تعاقد مع اللجنة الأولمبية في ال28 من شهر أبريل 2013 قبل أن يتولى بعدها مهمة إدارة المتحف الأولمبي المتواجد أمام القاعة الرياضية حسن حرشة (الجزائر العاصمة).

كلـمات مفتـاحيــة :
إنهاء مهام محمد يمني على رأس المتحف الأولمبي بالجزائر في يناير المقبل /اللجنة الأولمبية/
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرة   شارك

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