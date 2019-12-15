إنهاء مهام محمد يمني على رأس المتحف الأولمبي بالجزائر في يناير المقبل /اللجنة الأولمبية/

اكتشاف أعمق نقطة على كوكب الأرض -

الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقع على تجديد لإعلان جوبا لمدة شهرين -

هزة أرضية قوتها 5ر3 بولاية المدية -

شخصيات وأحزاب ومنظمات تهنئ الرئيس المنتخب تبون وتشيد بتكريس الشعب لإرادته الحرة -

ملوك ورؤساء و شخصيات يهنئون الرئيس الجديد تبون اثر فوزه في الانتخابات -

الأمم المتحدة تؤكد على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وعلى حقه الثابت في تقرير المصير -

مالي: الإصلاحات وسبل مواجهة التهديدات الأمنية على رأس أجندة الحوار الوطني الشامل -

الفريق قايد صالح يهنئ الرئيس المنتخب تبون الرجل القادر على قيادة الجزائر نحو مستقبل أفضل -

السيد قوجيل يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون -

البطولة الإفريقية للألواح الشراعية بيك تكنو 293 : 14 بحارا جزائريا حاضرا في موعد جربة -

توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد -

تبون يدعو إلى حوار جاد ويلتزم بتغيير الدستور ومراجعة قانون الانتخابات -

الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون -

الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون -

مرسى الدجاج بزموري البحري (بومرداس): موقع أثري هام بحاجة إلى تثمين -

محروقات: صدور مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث والاستغلال -

دعوة نواب الشعب الفرنسي التصدي لتعطيل حكومة بلدهم لتسوية القضية الصحراوية -

الصحافة الوطنية تبرز انتخاب تبون رئيسا للبلاد وتؤكد أن أكبر منتصر هو الجزائر وشعبها -

بن قرينة: نتائج الانتخابات صنفتنا ك قوة سياسية أولى في البلاد -