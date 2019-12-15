كرة القدم/الرابطة الأولى/اتحاد الجزائر: "حسابات النادي البنكية لا زالت مجمدة" (الإدارة)

الجزائر - أعلن نادي اتحاد الجزائر الناشط في بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم يوم السبت, بأن حساباته البنكية لا زالت مجمدة بموجب قرار صادر عن وكيل الجمهورية", رغم أمر قاضي التحقيق الصادر يوم الاثنين الماضي برفع هذا التجميد".

و اوضح الاتحاد العاصمي في بيان له ما يلي:" تلقت إدارة اتحاد الجزائر مراسلة بتاريخ 9 ديسمبر2019 تتعلق بقرار قاضي التحقيق الذي أمر مدير بنك التنمية المحلية بتنفيذ قرار رفع الحجز والتجميد عن الحسابات البنكية للشركة الرياضية ذات الأسهم لاتنحاد الجزائر, طبقا للمادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية, غير أن وكيل الجمهورية ارتأى استئناف هذا الأمر والقضية مطروحة أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.

و يجتاز نادي سوسطارة الذي اشتراه رجل الأعمال علي حداد عام 2011, أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر بعد سجن مالكه بسجن الحراش بسبب قضايا مختلفة.

وقد كان لقرار تجميد كل حسابات النادي تداعيات سلبية على السير العادي للنادي العاصمي الذي وجد نفسه عاجزا على تسوية أجور لاعبيه و ضمان تنقلاته في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

فبعد معركة قضائية طويلة, كان اتحاد الجزائر يتوقع خروجه من النفق المظلم, بحصوله على موافقة قاضي التحقيق برفع التجميد. لكن قرار وكيل الجمهورية بالإبقاء على تجميد الحسابات, أعاد الأمور لنقطة الصفر.