جيدو/ماستر 2019 كانغ دو (الصين): إقصاء مبكر للجزائريين  كوثر وعلال وعبد الرحمان بن عمادي

وسقط المصارع بن عمادي أمام أوستوفيريون كومورونشوخ من طاجيكستان بحركة ''وزاري''. وكان بطل افريقيا قد أطاح بالمجري كريسزتيان توت، في الدور الثاني بعد أن تم اعفائه من الدور الأول.
ومن جانبها، انهزمت وعلال ضد لي جيونغين من كوريا الجنوبية بالعلامة الكاملة (حركة إيبون).
وكان المصارع الجزائري الآخر فتحي نورين (أقل من 73 كغ) قد أقصي في الدور الأول يوم أمس الجمعة، عقب خسارته في الدور الأول عن المجموعة الرابعة أمام السويدي تومي مارسياس.
وانهزم بطل افريقيا بالعلامة الكاملة (حركة إيبون) بعد دقيقتين و30 ثانية فقط من التنافس.
ويشارك في هذه الدورة الدولية ، 446 مصارع (228 رجال و218 سيدة)، من 67 بلدا ، حيث تعد الجزائر الاكثر تمثيلا قاريا ( 3 مصارعين)، مصر ( مصارعان اثنان)، السينغال ( مصارع واحد)، تونس ( مصارع واحد)، جنوب افريقيا ( واحد) ، المغرب (واحد)، الكاميرون (واح) وغينيا الاستوائية ( واحد).