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البطولة الإفريقية للألواح الشراعية "بيك تكنو 293": 14 بحارا جزائريا  حاضرا في موعد جربة 

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
البطولة الإفريقية للألواح الشراعية &quot;بيك تكنو 293&quot;: 14 بحارا جزائريا  حاضرا في موعد جربة  أرشيف

الجزائر - يمثل 14 بحارا جزائريا، منهم اربع فتيات، الجزائر في البطولة الافريقية للألواح الشراعية "بيك تكنو 293" ، المقررة في جزيرة  جربة (تونس) من 16 الى 22 ديسمبر الجاري، حسبما القائمة التي كشفت عنها اليوم السبت الاتحادية الجزائرية للالواح الشراعية ، في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وتوجّه المنتخب الجزائري بقيادة المدرب خير الدين بوساحة اليوم السبت الى جربة للمشاركة في هذه الطبعة الجديدة ، الى جانب ممثلي بلدان ، ليبيا، مصر وتونس، الذين سيتنافسون في فئات اقل من 15 سنة، اقل من 17 سنة، اقل من 19 سنة والمفتوح  (+ 19 سنة).

وفي الندوة الصحفية التي نشطها رئيس الاتحادية التونسية للشراع، عبد الكريم درويش الاسبوع الفارط، اوضح هذا الأخير ان " كل الترتيبات إتُخدت لضمان تنظيم جيد لهذه التظاهرة الرياضية المهمة"،  مضيفا ان الاتحادية  وبمساعدة وزارة الشباب والرياضة ستوفر 30 لوحة شراعية من نوع بيك تيكنو لفائدة 293 مشارك.

إقرأ أيضا : البطولة الافريقية للألواح الشراعية: الجزائر حاضرة في موعد جربة (تونس) من 16 الى 22 ديسمبر

وأعلن انه سيتم خلال هذه البطولة تقديم اول عرض في افريقيا للوحة الاولمبية الجديدة (اي كيو فويل) التي سيتم اعتمادها في اولمبياد 2024 وذلك بحضور واشراف مبتكر هذه اللوحة والمسؤول عن التسويق في الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.

 

 

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البطولة الإفريقية للألواح الشراعية "بيك تكنو 293": 14 بحارا جزائريا  حاضرا في موعد جربة 
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 15:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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