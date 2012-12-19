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بطولة فرنسا للسباحة (حوض صغير): مرتبة ثالثة للجزائري أسامة سحنون في سباق 100م فراشة 

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
بطولة فرنسا للسباحة (حوض صغير): مرتبة ثالثة للجزائري أسامة سحنون في سباق 100م فراشة 

أنجي (فرنسا) - نال السباح  الجزائري، أسامة سحنون (نادي سباحي مارسيليا)، المرتبة الثالثة في نهائي  سباق 100م فراشة ، لبطولة  فرنسا في الحوض الصغير (25 م)، الذي جرى اليوم الخميس بمدينة أنجي (فرنسا).

وسجل سحنون توقيتا قدره 51ثا. 67 ج.م، مسبوقا بالفرنسيين جيريمي سترافيوس ( 50ثا 99 ج.م) و نانس روش ( 51ثا 41 ج.م) .

وتتواصل مسابقات بطولة فرنسا في الحوض الصغير حتى  15 ديسمبر بأنجي.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة فرنسا للسباحة (حوض صغير): مرتبة ثالثة للجزائري أسامة سحنون في سباق 100م فراشة 
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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