بطولة فرنسا للسباحة (حوض صغير): مرتبة ثالثة للجزائري أسامة سحنون في سباق 100م فراشة 

وسجل سحنون توقيتا قدره 51ثا. 67 ج.م، مسبوقا بالفرنسيين جيريمي سترافيوس ( 50ثا 99 ج.م) و نانس روش ( 51ثا 41 ج.م) .
وتتواصل مسابقات بطولة فرنسا في الحوض الصغير حتى 15 ديسمبر بأنجي.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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أنجي (فرنسا) - نال السباح الجزائري، أسامة سحنون (نادي سباحي مارسيليا)، المرتبة الثالثة في نهائي سباق 100م فراشة ، لبطولة فرنسا في الحوض الصغير (25 م)، الذي جرى اليوم الخميس بمدينة أنجي (فرنسا).
وسجل سحنون توقيتا قدره 51ثا. 67 ج.م، مسبوقا بالفرنسيين جيريمي سترافيوس ( 50ثا 99 ج.م) و نانس روش ( 51ثا 41 ج.م) .
وتتواصل مسابقات بطولة فرنسا في الحوض الصغير حتى 15 ديسمبر بأنجي.