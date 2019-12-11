ريغبي: الجزائر في المجوعة الثالثة مع أوغندا والسنغال

الجزائر - يتواجد المنتخب الجزائري للريغبي، ضمن المجموعة الثالثة لمرحلة المجموعات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للريغبي بـ 15 لاعبا لسنة 2020، بمعية أوغندا والسنغال، التي اكملت النصاب باعتبارها آخر المنتخبات المتأهلة عن الدور التمهيدي، تعويضا لنظام المنافسة القديم (الكأس البرونزية، الفضية والذهبية).

وصعد المنتخب السنغالي على حساب جزر موريس (63-0)، بينما تم إعفاء "الخُضر" من الدور التمهيدي بفضل احتلالهم الصف السادس قاريا، على غرار المنتخب الأوغندي (الصف الثالث).

وتستهل العناصر الوطنية مرحلة المجموعات للمنافسة القارية، بالتنقل لمواجهة أوغندا في السادس يونيو 2020، قبل أن يستضيفوا السنغال في الـ 20 من نفس الشهر.

وتتشكل المجموعة الأولى من ناميبيا، زامبيا و مدغشقر، آخر المتأهلين على حساب نيجيريا (63-3). بينما تضم المجموعة الثانية، المغرب، كينيا و كوت ديفوار.

وأخيرا تأهلت غانا بفوزها على بوتسوانا (36-25)، لتلتحق بالمجموعة الرابعة رفقة زيمبابوي وتونس.

وبالتالي تُشكل المنتخبات الـ 12 مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا، حيث وزعت على أربع مجموعات من ثلاثة فرق، تتقابل فيما بينها في لقاء بميدانها أو خارج الديار (وفق عملية سحب القرعة)، ليصعد الفائز عن كل مجموعة إلى الدورة النهائية للعرس القاري.

وخلال الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا-2020، تتواجه أحسن أربعة منتخبات إفريقية في مكان سيتم تحديده لاحقا لاحتضان آخر محطة من المنافسة القارية، التي ستتضمن مقابلتي الدور نصف النهائي، النهائي المصغر (من أجل المركز الثالث) والنهائي الكبير للتويج باللقب الإفريقي.

وغيّر الاتحاد الإفريقي للريغبي، هذه السنة، نظام منافسة كأس أمم إفريقيا بمناسبة طبعة 2020 بصفة كاملة، وذلك لاستقطاب اهتمام الاتحاديات، المتفرجين وشركاء الاتحاد الإفريقي للعبة.

وحسب الهيئة القارية، تسمح هذه الصيغة بالترويج للريغبي وإشراك أكبر عدد من البلدان في هذه الرياضة ورفع قيمة المنتخبات إلى المستوى الممتاز، بهدف إنشاء قطب للرياضيين الأفارقة من المستوى العالي، يكون معترفا به على الساحة الدولية.

وانطلقت هذه الصيغة الجديدة، شهر نوفمبر 2019 بمشاركة 16 بلدا إفريقيا معنيا بكأس أمم إفريقيا-2020، بهدف التأهل إلى كأس العالم-2023 بفرنسا، حيث ستلعب تصفياتها سنة 2022.

وفي نفس السياق، يتواجه أحسن 16 منتخبا إفريقيا وفق الترتيب القاري في إطار منافسة واحدة إلى غاية النهائي لمعرفة هوية البلدان التي تمثل القارة السمراء خلال مونديال 2023.

وتنطلق المنافسة المذكورة آنفا، بالدور التمهيدي الذي يخص المنتخبات الموجودة في الترتيب الـ 9، 10، 11 و 12 لتتقابل في لقاء واحد بميدانها أمام المنتخبات صاحبة الترتيب الـ 13، 14، 15 و 16 على التوالي. ويرتقي الفائز عن كل مباراة إلى مرحلة المجموعات.

وأعفيت الجزائر المتوجة بالكأس البرونزية سنة 2017 وبالكأس الفضية عام 2018، من المرحلة الأولى للتصفيات، جراء احتلالها الصف السادس للترتيب السنوي لقارة إفريقيا، وبالتالي تدخل المنافسة بداية من المرحلة الثانية.

وتحتضن فرنسا الطبعة العاشرة لكأس العالم للريغبي بـ 15 لاعبا عام 2023، والتي سطرتها الاتحادية الجزائرية (تأسست سنة 2016) كهدف لمحاولة تأهيل تشكيلة "الخُضر" للمشاركة فيها لأول مرة في تاريخ الجزائر.

وقد سجلّت الجزائر حضورها لأول مرة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للريغبي، بمناسبة انعقاد نسختها الـ14 شهر نوفمبر الفارط بطوكيو (اليابان)، ممثلة في رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، لتصبح الجزائر العضو رقم 124 في الهيئة الدولية.