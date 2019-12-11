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الرابطة المحترفة لكرة القدم: اجتماع "قريب" مع ممثلي الأندية لإيجاد حلول للمشاكل المالية وتغيير بعض القوانين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 10:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر - تعقد الرابطة المحترفة لكرة القدم اجتماعا خاصا مع مسؤولي وممثلي أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، التي تعاني من ضائقة مالية، لإيجاد حلول لها في القريب العاجل للخروج من الأزمة التي تعاني منها، حسبما علم من بعض مسؤولي الفرق، على هامش القرعة الخاصة بالدورين ال32 و 16 لموسم "2019-2020" التي جرت سهرة الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر).

وكشف المناجير العام لفريق اتحاد الحراش (الرابطة الثانية)، حاج كمال، ل"واج" أن "الرابطة المحترفة وافقت على عقد اجتماع خاص مع ممثلي الأندية المحترفة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها وممكن جدا أن يكون الموعد بتاريخ 19 ديسمبر الجاري".

وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ جمع مسؤولي الفرق الناشطة في البطولتين المحترفتين، يوم أمس الثلاثاء، والذي عرف مشاركة 25 رئيس نادي، منهم 16 من الرابطة الثانية.

وأضاف "طلبنا من رئيس الرابطة عقد اجتماع في أقرب الآجال لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الأندية سيما من الجانب المالي. لأن هناك فرق تستفيد من دعم شركات وأخرى لا تمتلك أي إعانة، لذا نريد أن نكون مثل بقية الأندية، وليس بالضرورة شركات وطنية لكن الأهم إيجاد من يقف إلى جانب الفرق التي تعاني من الضائقة المالية".

وحسب المتحدث فستتم "مناقشة نقاط أخرى على غرار لجنة تسوية النزاعات، ومصير النادي الذي ينزل من البطولة المحترفة الى بطولة الهواة والديون المترتبة عليه".

من جهته، أفاد رئيس نادي نجم مقرة (الرابطة الأولى) عز الدين بن ناصر، أن الأندية الناشطة في البطولتين المحترفتين كلفت "ممثلين عنها للتحدث مع وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي، على هامش قرعة كأس الجزائر، والذي تعهد بتسوية المشكل في غضون الأيام القليلة المقبلة، من خلال تخصيص مبالغ مالية".

وتعاني عديد من الفرق المحترفة من ضائقة مالية خانقة سيما فيما يتعلق بتسديد الأجور، حيث توجد العديد من الشكاوى التي قدمها اللاعبون إلى الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، في هذا الشأن.

وبلغت القيمة الإجمالية للأجور غير المدفوعة للاعبي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، قيمة 8ر69 مليار سنتيم إلى غاية تاريخ الفاتح ديسمبر الجاري، حسبما كشفت عنه تقديرات الهيئة المختصة بتسوية النزاعات.

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الرابطة المحترفة لكرة القدم: اجتماع "قريب" مع ممثلي الأندية لإيجاد حلول للمشاكل المالية وتغيير بعض القوانين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 10:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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