الجزائر لكرة القدم (قرعة الدور ال32): تصريحات 

- نسيم بن عبد الرحمن (مدير عام شبيبة القبائل): "كنا نريد الوقوع مع ناد كبير، وهو ما حصل، لأن مواجهة فريق من الاقسام الدنيا قد تشهد مفاجآت غير سارة بالنسبة لفريقنا. التباري مع ناد من مستوانا سيسمح لنا بتقديم مردود قوي على عكس ملاقاة فريق من أقسام الهواة. جمعية عين مليلة غني عن التعريف واللقاء أمامه سيكون مفتوحا لكنه سيلعب على جزئيات صغيرة. نأمل في الذهاب بعيدا خلال هذه المنافسة، لأننا نطمح الى اللعب على الجبهات الثلاثة (بطولة-كأس-رابطة الابطال)، إلا أننا ملزمون بتسيير مباراة بمباراة".

- مومني بخدة (مدرب ميثالية تيغنيف): "القرعة لم تنصفنا لأنها أوقعتنا وجها لوجه مع شباب بلوزداد، الذي يتصدر البطولة المحترفة إضافة الى كونه حامل للقب الكأس. المهمة ستكون بالأكيد صعبة لكنها ليست مستحيلة بما أننا سنلعب على أرضنا وأمام جمهورنا، وسنستغل هذين العاملين لصنع المفاجأة. مواجهة فريق بحجم شباب بلوزداد يعد حافز للاعبينا لكي يقدموا مباراة في القمة. صحيح أن تركيزنا منصب على البطولة لأننا نتصدر الترتيب، لكننا نحلم بالذهاب بعيدا في منافسة الكأس".

- فرانسيسكو شالو (مدرب نادي بارادو): "إجراء اللقاء الاول على ملعبنا هو أمر مهم بالنسبة إلينا. الفريقان لا يلعبان في نفس المستوى، لكن لا يجب استصغار المنافس لأن الكأس تعد منافسة مختلفة تماما. سنستقبل شباب بئر العرش لكننا لا نمتلك ملعب خاص بنا، الأمر الذي ألزمنا التنقل كثيرا بحثا عن ميدان لاستضافة الفرق وهو ما أرهقنا في عديد من الأوقات. عموما أنا فخور بعناصري لأنهم يقدمون دوما أحسن ما لديهم".

- صالح بلكامل (رئيس فريق شباب بئر العرش): "هو لقاء مثل جميع اللقاءات وفي كرة القدم لا يوجد شيء مستحيل ولم لا نحقق الفوز. لا ينبغي التفكير بطريقة سلبية من خلال اعتبار أن نادي بارادو هو الأقوى، بل هي مباراة مثل بقية المباريات. هذا الموسم نتنافس على ورقة الصعود، ولن نفرط في الكأس أيضا. هذه أول مرة نبلغ فيها هذا الدور منذ تأسيس النادي سنة 1971، وسنسعى جاهدين للتقدم إلى الأدوار المقبلة".

- عز الدين بن ناصر (رئيس نادي نجم مقرة): "نتمنى أن تسود الروح الرياضة في مباراة الكأس أمام شباب قسنطينة. سنلعب كل حظوظنا أمام هذا المنافس القوي. كنا نريد الاستقبال على ملعبنا لكن هذه هي القرعة وعلينا تقبل نتائجها. لن نتنقل الى قسنطينة في ثوب الضحية، بما أننا ننشط معا في بطولة النخبة ونعرف جيدا هذا الفريق، على الرغم من صعوبة المقابلة".