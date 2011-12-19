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كأس الجزائر (قرعة الدور ال32): قمتان واعدتان بين أندية الرابطة الأولى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 09:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كأس الجزائر (قرعة الدور ال32): قمتان واعدتان بين أندية الرابطة الأولى

الجزائر -  فيما يلي نتائج سحب عملية القرعة لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" التي سحبت مساء يوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر) و التي تتصدّرها مباريات في القمة بين أندية الرابطة المحترفة الأولى أهمها  شباب قسنطينة - نجم مقرة من جهة وجمعية عين مليلة - شبيبة القبائل من جهة أخرى و بدرجة أقل,  شبيبة بجاية- وفاق سطيف.

 كما يتضمن البرنامج لقاء في القمة بين ناديي الرابطة الثانية, أولمبي المدية و مولودية بجاية.

أما شباب بلوزداد حامل الكأس فسيواجه مثالية تغنيف على ميدان هذا الأخير.

 

1     . نصر الفجوج  (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

2     . شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

3     . اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)

4     . شباب ميلة (ما بين الجهات), أمل بوسعادة (ر. 2)

5     . اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)  - تضامن سوف (هواة)

6     . جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

7     . جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

8     . مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

9  . شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

  1. شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)
  2. أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)
  3. مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)
  4. شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)
  5. نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)
  6. ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)
  7. شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)
  8. ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)
  9. شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)
  10. مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)
  11. جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)
  12. جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)
  13. نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)
  14. شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)
  15. مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)
  16. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)
  17. أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)
  18. وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)
  19. اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)
  20. مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)
  21. أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)
  22. أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1)
  23. أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة)

 

وستجري مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر2019.

إقرأ أيضا : الجزائر لكرة القدم (قرعة الدور ال32): تصريحات 

 

كأس الجزائر(الدور 16): نتائج عملية سحب  القرعة

الجزائر - فيما يلي نتائج عملية القرعة لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" في دورها السادس عشر التي سحبت مساء يوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر):

 

 الفائز من اللقاء رقم  4 شباب ميلة - أمل بوسعادة ضد الفائز من لقاء رقم 15. ش.هواري بومدين- شباب الزاوية

الفائز من اللقاء رقم 17. ترجي قالمة - اتحاد الحراش ضد الفائز من لقاء 24 مولودية باتنة - اتحاد السوقر

الفائز من اللقاء رقم 14 نادي بارادو - شباب بئر العرش  ضد الفائز من اللقاء 19. مولودية البيض -  اتحاد الأخضرية

الفائز من اللقاء رقم  27   من اللقاء رقم 8وداد بوفاريك  - اتحاد وهران ا 8     . مولودية الجزائر - أولمبي مقران

الفائز من اللقاء رقم  10    ضد الفائز من اللقاء رقم 21. شباب أدرار - نادي تلاغ   21. جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل

الفائز من اللقاء رقم  30     ضد الفائز من اللقاء رقم  7.أهلي برج بو عريريج - اتحاد المشرية ضد الفائز من جمعية الخروب - شباب برج منايل

الفائز من اللقاء رقم  18  شباب المشرية - أولمبي أرزيو ضد الفائز من اللقاء رقم 25. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة

الفائز من اللقاء رقم  28  اتحاد سوف - اتحاد بلعباس   ضد الفائز من اللقاء رقم 2  شباب قرية موسى - وداد تلمسان

الفائز من لقاء. شباب قسنطينة (ر.1) -  نجم مقرة (ر.1) -  رقم 16 شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت

الفائز من اللقاء رقم نادي بارادو - شباب بئر العرش - الفائز من اللقاء رقم 19   مولودية البيض - اتحاد الأخضرية    

الفائز من اللقاء رقم  12 مولودية وهران - مستقبل ارزيو  ضد الفائز من اللقاء رقم 11  أمل غريس - مولودية وادي الشعبة

الفائز من اللقاء رقم  22  نادي لرجم - أمل شلغوم العيد   ضد الفائز من اللقاء رقم 23 شبيبة بجاية -وفاق سطيف 

الفائز من للقاء رقم  9 -شباب المرسى- وفاق سورالغزلان  ضد الفائز من اللقاء رقم 19  نصر الفجوج  (ما بين الجهات)

الفائز من  رقم 31أمل الاربعاء (را) - مولودية قسنطينة   أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي

الفائز من اللقاء رقم  6   جمعية وهران - أمل حيدرة    ضد الفائز من اللقاء رقم 3 اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة

الفائز من اللقاء رقم  20 جمعية ال و شلف - اتحاد بني دوالة  ضد الفائز من اللقاء رقم 5  اتحاد بومدفع  - تضامن سوف

الفائز من اللقاء رقم 26. أولمبي المدية - مولودية بجاية   ضد الفائز من اللقاء رقم  29. مثالية تغنيف -  شباب بلوزداد .

و تجري هذه اللقاءات ايام 28 و 29 و 20 ديسمبر 2019.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 10:10
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كأس الجزائر (قرعة الدور ال32): قمتان واعدتان بين أندية الرابطة الأولى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 كانون1/ديسمبر 2019 09:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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