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كرة القدم / كأس الجزائر: وهران الولاية الثانية الأكثر تمثيلا في الدور ال32 وراء الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

وهران- ستكون وهران ثاني ولاية أكثر تمثيلا في الدور الثاني والثلاثين لكأس الجمهورية لكرة القدم الذي ستجرى عملية قرعته مساء يوم الثلاثاء.

ووصل عدد المتأهلين إلى هذا الدور من الأندية الوهرانية إلى خمسة, ستكون على خط انطلاق الدور الوطني الأول من المنافسة الكروية الأكثر شعبية, حيث لا تتقدمها إلا الأندية العاصمية التي تتواجد بواقع سبعة فرق من بينها خمسة ينشطون في الرابطة الأولى.

ويلاحظ أنه من بين الأندية الخمسة الممثلة لعاصمة الغرب الجزائري في الدور ال32, ثلاثة منها تصل إلى هذا المستوى من المسابقة لأول مرة في تاريخها, ويتعلق الأمر بكل من نصر السانيا (ما بين الجهات) ومستقبل شبيبة أرزيو ونادي المرسى.

ويعتبر الفريقان الأخيران مفاجأة الدور باعتبار أنهما ينشطان في بطولة الجهوي الثاني, فيما تأهلت مولودية وهران مباشرة إلى المحطة الوطنية الأولى للمنافسة لكونها تنشط في الرابطة الأولى وتأمل تجديد العهد بالفوز بالكأس التي غابت عن خزائنها منذ 1996.

وفضلا عن المولودية, سيكون رهان الوهرانيين أيضا على الجمعية المحلية, ولو أن هذا الفريق مهتم أكثر بسباق الصعود إلى الرابطة الأولى, فيما يتمثل الفريق الخامس الذي يرفع راية الكرة الوهرانية في الكأس في أولمبي أرزيو المنتمي إلى البطولة الوطنية للهواة.   وبطبيعة الحال, فإن الرياضيين بوهران يأملون في أن تكون عملية القرعة رحيمة بممثليهم, سيما الأندية الصغيرة الذين يتمنون لها مشوارا طويلا في المسابقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / كأس الجزائر: وهران الولاية الثانية الأكثر تمثيلا في الدور ال32 وراء الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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