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كرة القدم: استعمال جهاز تحديد التموقع "جي.بي اس" خلال التدريبات في جدول أعمال المكتب الفدرالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 16:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- ستكون امكانية استعمال تقنية تحديد التموقع "جي.بي. اس" في تدريبات كرة القدم , ضمن النقاط التي سيناقشها المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خلال اجتماعه المقرر في 24 ديسمبر الجاري ابتداء من الساعة ال00ر10سا, بالمركز الفني بسيدي موسى, حسب ما افادت به يوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

و أوضح بيان الهيئة الفدرالية, انّ المدير الفني الوطني عامر شفيق, سيقدم مداخلة حول استعمال تقنية تحديد الموقع الجغرافي في لعبة كرة اقدم, علما انّ استعمال هذه التقنية في لعبة كرة القدم في الدول الاوروبية منتشر بشكل واسع في السنوات الاخيرة لدرجة انها أصبحت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في ممارسة اللعبة.

و سيسمح هذا الجهاز الذي سيتم وضعه على صدر اللاعب و المرفق في الغالب بجهاز قياس السرعة و نبضات القلب و المزود بنظام نقل المعلومات الخاصة باللاعب,  تسمح للمحضر البدني من الحصول على الاحصائيات الدقيقة حول نتائج اللاعب و تحليل هاته المعطيات.

وبالإضافة الى دور هذه التقنية في تقييم تحضيرات اللاعبين فإنها تمكن كذلك من تجنب اصابات محتملة , الامر الذي يبرر اللجوء الواسع الى استعمال هذه التقنية في السنوات الاخيرة.

ويسعيا منها للارتقاء بلعبة كرة القدم الجزائرية, تسعى الاتحادية الجزائرية الى استعمال التقنيات الحديثة في لعبة كرة القدم و هو الامر الذي سيتم مناقشته بشكل رسمي خلال اجتماع المكتب الفدرالي المقبل.

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كرة القدم: استعمال جهاز تحديد التموقع "جي.بي اس" خلال التدريبات في جدول أعمال المكتب الفدرالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 16:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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