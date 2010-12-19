كرة القدم / كأس الجزائر 2019-2020: "الفاف" تضبط رزنامة المنافسة لغاية الدور نصف النهائي

الجزائر - ضبطت لجنة كأس الجزائر الفدرالية, بالتنسيق مع لجنة المنافسات على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة, تواريخ اقامة مختلف ادوار منافسة كأس الجزائر 2019-2020, انطلاقا من الدور ال32 المقرر اقامته ايام 21 و 22 و 23 ديسمبر الجاري, وفق البرنامج الذي اعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

وقبل نهاية السنة, ستنشط الفرق المتأهلة للدور السادس عشر, مقابلات هذا الدور ايام 28 و 29 و 30 ديسمبر, باستثناء الفرق المرتبطة بالمنافسات الافريقية (شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر و نادي بارادو), التي ستلعب مقابلاتها في حالة تأهلها يوم السبت 4 يناير المقبل, على حد توضيح نفس المصدر. وتم برمجة مقابلات الدور ثمن النهائي ايام 11 و 12 و 13 فبراير.

و مثلما كان عليه الشأن السنة الماضية, قررت اللجنة الفدرالية لكأس الجزائر الابقاء على مبدأ لعب الدورين ربع ونصف النهائيين ذهابا و ايابا.

وعليه, من المقرر ان تقام مقابلات الدور ربع النهائي (ذهاب) يومي 10 و 11 مارس, فيما تجرى المرحلة الثانية بعد اسبوع من هذا التاريخ اي يومي 17 و 18 مارس, على ان يقام الدور نصف النهائي في 3 و 4 أبريل (ذهاب) و 10 و 11 من نفس الشهر (اياب).

وتسحب قرعة الدورين ال32 و ال16 مساء اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان (الجزائر) ابتداء من الساعة 00ر18.