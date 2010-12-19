البطولة الافريقية للألواح الشراعية: الجزائر حاضرة في موعد جربة (تونس) من 16 الى 22 ديسمبر

تونس - سيكون المنتخب الجزائري للألواح الشراعية حاضرا في جزيرة جربة (تونس) للمشاركة في البطولة الإفريقية لصنف "بيك تكنو 293" المقررة من 16 الى 22 ديسمبر الجاري البطولة الافريقية " إلى جانب منتخبات ليبيا ومصر وتونس في فئات عمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 19 سنة ومفتوحة (ما فوق 19 سنة).

وافاد عبد الكريم درويش في لقاء اعلامي عقده اليوم الثلاثاء بتونس انه تم اتخاذ كافة التراتيب التنظيمية اللازمة من اجل انجاح هذه التظاهرة الرياضية الهامة من جميع المستويات مبينا ان الجامعة حرصت بمساندة وزارة شؤون الشباب والرياضة على توفير 30 لوحة من هذا النوع للمتنافسين في هذا السباق.

واشار الى ان تونس ستشارك ب15 رياضيا, فيما ستكون الجزائر ممثلة ب15 رياضيا وليبيا (6) ومصر (4) فيما تبقى مشاركة المغرب غير متأكدة الى جانب مشاركة محتملة لبعض الرياضيين الفرنسيين.

وتابع ان سباقات الالواح الشراعية هي اختصاص تتميز به بلدان شمال افريقيا على عكس البلدان الافريقية الاخرى المختصة في سباقات الزوارق الشراعية على غرار الموزمبيق والسيشل وتنزانيا.

واعلن انه سيتم خلال هذه البطولة تقديم اول عرض في افريقيا للوحة الاولمبية الجديدة (اي كيو فويل) التي سيتم اعتمادها في اولمبياد 2024 وذلك بحضور واشراف مبتكر هذه اللوحة والمسؤول عن التسويق في الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.