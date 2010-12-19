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جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب

القاهرة - اختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، بطل إفريقيا-2019 كأحسن فريق إفريقي، وقائده رياض محرز، أحسن لاعب في القارة السمراء، خلال حفل تسليم "جائزة الرياضي الإفريقي-2019"، التي جرت يوم الأحد بالقاهرة (مصر).

وسملت مجسمات الجائزتين إلى سفير الجزائر بمصر، محمد صالح لعجزوي، من طرف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.

و نُظم حفل "جائزة الرياضي الإفريقي"، على هامش أشغال المؤتمر الدولي لمحاربة الفساد في الرياضة الإفريقية، التي احتضنته القاهرة بين 6 و 8 ديسمبر.

وقد تميز المؤتمر بحضور رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى براف، فضلا عن المصري أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.

وتوجت الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا-2019، عقب فوزها في اللقاء النهائي على منتخب السنغال بنتيجة 1-0،  شهر يوليو الفارط بمصر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 10:22
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جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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