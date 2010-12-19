جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب

وسملت مجسمات الجائزتين إلى سفير الجزائر بمصر، محمد صالح لعجزوي، من طرف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.
و نُظم حفل "جائزة الرياضي الإفريقي"، على هامش أشغال المؤتمر الدولي لمحاربة الفساد في الرياضة الإفريقية، التي احتضنته القاهرة بين 6 و 8 ديسمبر.
وقد تميز المؤتمر بحضور رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى براف، فضلا عن المصري أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.
وتوجت الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا-2019، عقب فوزها في اللقاء النهائي على منتخب السنغال بنتيجة 1-0، شهر يوليو الفارط بمصر.