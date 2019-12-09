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كرة الريشة: الثنائي الجزائري معمري كسيلة-مدال صبري يتوجان بالذهب

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

بريتوريا- توج الثنائي الجزائري, معمري كسيلة ومدال يوسف صبري, بالميدالية الذهبية للدورة الدولية لكرة الريشة (بادمينتون), التي جرت بعاصمة جنوب افريقيا بريتوريا ما بين 5 و 8 ديسمبر.

وجاء ذلك بعد فوز الزوجي الجزائري في النهائي على نظيره المصري المكون من أدهم حاتم الجمال وأحمد صلاح, بمجموعتين دون مقابل (21-17, 21-17).

وعادت البرونزية إلى الزوجيين المصري : عبد الرحمن عبد الحكيم-محمد مصطفى كامل, والموريسي : ميلفين آبياه-آتيش لوبا.

وثمن رئيس الاتحادية الجزائرية للبادمينتون, أمين زوبيري, النتيجة المحققة في تصريح ل"واج" قائلا "الآن بات اللاعبان يقتربان تدريجيا من الألعاب الأولمبية-2020, لكن لا يزال أمامهما دورتان دوليتان بكل من أمريكا وإيطاليا لتأكيد ذلك. إذا اقتربا أكثر من اقتطاع تأشيرة الأولمبياد إلى قبل نهاية العام الحالي, فسنقحمهما في دورات دولية أخرى مع بداية السنة المقبلة".

وسيشارك الثنائي الجزائري معمري كسيلة ويوسف صبري مدال في دورتين دوليتين الأولى ستكون بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية من 17 الى 21 سبتمبر, والثانية في روما الايطالية ما بين24 و 28 ديسمبر الحالي.

وأفاد زوبيري "مستوى المنافستين سيكون صعبا للغاية, كونهما ستكونان "تحدي دولي" بمشاركة أقوى اللاعبين في العالم, والنقاط فيها ستكون كبيرة, فبمجرد الحضور فقط يتم منحهما 3 آلاف نقطة حتى لو يقصيان من الدور الأول, أما في حال الفوز بلقاء واحد فسيحصدان نقاطا عديدة, والتي تقربهم أكثر من التأهل إلى موعد طوكيو".

يذكر أن الثنائي الجزائري المذكور, نال ميدالية فضية خلال الدورة الدولية بالعاصمة الزامبية لوزاكا, التي جرت ما بين 28 نوفمبر و الفاتح ديسمبر, بعد خسارتهما  امام نفس الزوجي المصري الذي فازا عليه في دورة جنوب افريقيا, بمجموعتين لواحدة (20-22, 21-19, 21-14).

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:02
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كرة الريشة: الثنائي الجزائري معمري كسيلة-مدال صبري يتوجان بالذهب
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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