كرة السلة/ القسم الأول سيدات: المجمع البترولي - نادي كوسيدار الثلاثاء بحيدرة

وتم تأجيل المباراة المندرجة ضمن الجولة الثانية للقسم الأول, بسبب مشاركة المجمع البترولي في البطولة العربية للأندية التي جرت مطلع شهر نوفمبر بالمغرب.
من جهة اخرى , اشارت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة’ الى ان الجولة الرابعة من القسم الأول - سيدات, برمجت يومي 20 و 21 ديسمبر.
الثلاثاء (00ر18سا)
المجمع البترولي- نادي كوسيدار
الترتيب نقاط لعب
1 . تربية سطيف 5 3
2 . المجمع البترولي 4 2
--. بحرية حسين داي 4 2
--. ر. برج بوعريريج 4 2
--. شبيبة القبة 4 3
6 . نادي كوسيدار 3 2
--. اتحاد باتنة 3 3
--. أولمبيك الجزائر 3 3.