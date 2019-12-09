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كرة السلة/ القسم الأول سيدات: المجمع البترولي - نادي كوسيدار الثلاثاء بحيدرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 15:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

 

الجزائر- يجرى  لقاء المجمع البترولي- نادي كوسيدار, لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة, القسم الاول سيدات, يوم الثلاثاء ( 00ر18سا) بقاعة حيدرة ( الجزائر العاصمة).

وتم تأجيل المباراة المندرجة ضمن الجولة الثانية للقسم الأول, بسبب مشاركة المجمع البترولي في البطولة العربية للأندية التي جرت مطلع شهر نوفمبر بالمغرب.

من جهة اخرى , اشارت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة’ الى ان الجولة الرابعة من القسم الأول - سيدات, برمجت يومي 20 و 21 ديسمبر.

 

الثلاثاء (00ر18سا)

 

المجمع البترولي- نادي كوسيدار

 

 

الترتيب                     نقاط  لعب

1 . تربية سطيف             5    3

2 . المجمع البترولي        4    2

--. بحرية حسين داي        4    2

--. ر. برج بوعريريج       4    2

--. شبيبة القبة                 4    3

6 . نادي كوسيدار            3    2

--. اتحاد باتنة                  3    3

--. أولمبيك الجزائر           3    3.

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كرة السلة/ القسم الأول سيدات: المجمع البترولي - نادي كوسيدار الثلاثاء بحيدرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 15:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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