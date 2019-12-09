كرة السلة/ القسم الأول سيدات: المجمع البترولي - نادي كوسيدار الثلاثاء بحيدرة

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس -

كرة الريشة: الثنائي الجزائري معمري كسيلة-مدال صبري يتوجان بالذهب -

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021 -

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء -

تطوير النجاعة الطاقوية يتطلب ترقية التشاور مع الصناعيين وتحسيس المستهلكين -

قايد صالح: الجزائر تشق طريقها نحو وجهتها الصحيحة بخطى ثابتة -

انطلاق عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة وتسجيل مشاركة قوية -

التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الصحة والشؤون الدينية لتوسيع الكشف الطبي الى المدارس القرآنية -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه -

موبيليس يتحصل على موافقة مؤقتة خاصة برخصة الجيل ال2 و الجيل ال3 و الجيل ال4 في مالي -

مشروع لترجمة إلى العربية أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري (خبير) -

شرفي: الجزائريون سينتخبون رئيسا قادر على توحيد القوى المشكلة للحراك -

قايد صالح: الانتخابات الرئاسية سترسم معالم الدولة الجزائرية الحديثة -

تركيب السيارات: انخفاض ب 9 بالمائة لواردات مجموعات (SKD) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 -

الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم وقفة بالعاصمة لمساندة الانتخابات ورفض التدخل الأجنبي -

النطق بالحكم غدا الثلاثاء في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات -

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة -

خاطيني ، عمل فني جديد للمسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم لمستغانم -