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تنس: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي بأربعة مراكز وتحتل الصف 174 عالميا

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

لندن- إرتقت اللاعبة الجزائرية, إيناس إيبو من المرتبة 178 التي كانت تحتلها منذ ثلاثة اسابيع في الترتيب  العالمي , الى الصف ال 174  برصيد 152 نقطة, حسب التصنيف العالمي الجديد الذي نشر يوم الاثنين.

من جهتها, تداركت ابنة مدينة وهران, اميرة بن عيسى -التي فقدت في الترتيب الماضي 427 مركزا - هذا الاسبوع وتقدمت ب107 مرتبة , محتلة الصف 1841 عالميا.

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وعلى الرغم من التقدم الذي احرزته بن عيسى , إلا أنها لم تفلح في الحصول على المرتبة الثانية وطنيا  , وعادت هذه المرتبة إلى حنين بوجادي, صاحبة المركز 1750 بعد كسبها ل14 مرتبة خلال هذا الاسبوع.

ولا يزال التصنيف العالمي , تتصدره الأسترالية سيون مينديز, متقدمة على المصرية سندرا سمير والبرازيلية تايسا غرانا بيدريتي في المركزين الثاني والثالث.

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:08
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تنس: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي بأربعة مراكز وتحتل الصف 174 عالميا
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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