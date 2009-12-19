تنس: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي بأربعة مراكز وتحتل الصف 174 عالميا

من جهتها, تداركت ابنة مدينة وهران, اميرة بن عيسى -التي فقدت في الترتيب الماضي 427 مركزا - هذا الاسبوع وتقدمت ب107 مرتبة , محتلة الصف 1841 عالميا.
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وعلى الرغم من التقدم الذي احرزته بن عيسى , إلا أنها لم تفلح في الحصول على المرتبة الثانية وطنيا , وعادت هذه المرتبة إلى حنين بوجادي, صاحبة المركز 1750 بعد كسبها ل14 مرتبة خلال هذا الاسبوع.
ولا يزال التصنيف العالمي , تتصدره الأسترالية سيون مينديز, متقدمة على المصرية سندرا سمير والبرازيلية تايسا غرانا بيدريتي في المركزين الثاني والثالث.