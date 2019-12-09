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سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 11:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة

الجزائر - تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء صوب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر، سا 00ر18)، بمناسبة احتضانها عملية سحب قرعة الدورين ال32 وال16 لكأس الجزائر لكرة القدم، موسم 2019-2020، مع تسجيل دخول أندية الرابطة المحترفة الأولى، يتقدمها شباب بلوزداد، حامل اللقب.

وتلتحق أندية النخبة (16 ناديا)، بالفرق المتأهلة من الدور الجهوي الأخير لخوض الدور ال32، المقرر أيام 21، 22 و 23 ديسمبر الجاري.

ويتميز هذا الدور بغياب بعض "كبار" المحترف الثاني الذين يصارعون على ورقة الصعود، بعد تعرضهم لمقصلة الإقصاء، على غرار سريع غليزان، صاحب الصف الثالث و شبيبة سكيكدة، سادسة الترتيب.

و على غرار النسخ الماضية و قبيل كل عملية سحب القرعة، ستصوب كل الأضواء على الفرق "المجهرية".

ففي هذه الطبعة، استطاعت ثلاثة فرق تجاوز عقبة الأدوار الجهوية لتحجز مكانة مع "عمالقة" اللعبة، ويتعلق الأمر بكل من مولودية وادي شعابة (رابطة باتنة)، مستقبل أرزيو ونادي المرسى (رابطة وهران)، كممثلين عن الجهوي الثاني.

وبلغت مولودية وادي الشعابة الدور ال32 على حساب مولودية بريكة (ما بين الجهات/شرق) 1-0، بينما تأهل نادي المرسى على شبيبة سيدي براهيم بضربات الترجيح (1-1 بعد 120 دقيقة). أما مستقبل أرزيو فقد أزاح أولمبي سيدي بن عدة (1-0).

ومن حيث التقسيم الجهوي، تعد جهة الشرق الأكثر تمثيلا بمجموع 23 ناديا من مختلف الأقسام، متبوعة بالوسط (17)، الغرب (14) وأخيرا الجنوب (10).

للتذكير أن شباب بلوزداد، المتوج بنسخة 2018-2019 لكأس الجزائر، كان قد تفوق في النهائي على شبيبة بجاية (الرابطة الثانية) بنتيجة 2-0، يوم 8 يونيو الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 12:08
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سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 11:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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