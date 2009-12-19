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كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: نادي بارادو ينهزم أمام حسنية أغادير (0-2)

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

البليدة - انهزم، ممثل الجزائر، نادي بارادو أمام الضيف حسنية أغادير المغربي بنتيجة (0-2) الشوط الأول (0-1)، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، سهرة يوم الأحد، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل هدفي اللقاء كل من مهدي أوبيلا (د 26) و يسين الرامي (د47) لفائدة الحسنية.

وعلى إثر هذه النتيجة، ينفرد النادي المغربي بصدارة ترتيب المجموعة، رافعا رصيده إلى ست نقاط، متبوعا بإينييمبا (نيجيريا) بثلاث نقاط، في حين يتراجع "الباك" إلى المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة رفقة سان بيدرو الإيفواري.

وفي الجولة الاولى، عاد النادي العاصمي بالتعادل من كوت ديفوار أمام سان بيدرو (0-0).وفي لقاء آخر عن الجولة الثانية، فاز إينييمبا على الضيف سان بيدرو بهدف دون رد، اليوم الأحد أيضا.

أما في الجولة الثالثة، المقررة يوم الأحد 29 ديسمبر، يستضيف أتليتيك بارادو فريق إينييمبا النايجيري، في حين تتنقل حسنية أغادير الى كوت ديفوار لملاقاة سان بيدرو.

ومعلوم أن صاحبي المركزين الاول والثاني يتأهلان الى الدور ربع نهائي هذه المنافسة.

يذكر أن الكرة الجزائرية كانت ممثلة في كأس الكاف بناد آخر ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد الذي أقصي على يد بيراميدز المصري، خلال الدور 16.

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كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: نادي بارادو ينهزم أمام حسنية أغادير (0-2)
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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