كأس العالم لليوسيكان بيدو: المنتخب الجزائري يحصد 13 ميدالية، 3 منها ذهبيات  

الجزائر - حصد المنتخب الوطني الجزائري لليوسيكان بيدو (أكابر) تسع ميداليات ،ثلاث منها ذهبية في منافسات كاس العالم للاختصاص التي اختتمت مساء يوم الأحد بباريس (فرنسا)، بمشاركة 13 مصارعا جزائريا منهم ثلاث سيدات، حسبما افاد به رئيس اللجنة الوطنية لهذا الفن القتالي ، الأستاذ صالح موهوب.

وكانت الميداليات الذهبية من انجاز كل من رمضان كلاخ / قسم ب (-70 كلغ) ، يوسف بوريعة، قسم أ (+ 90 كلغ) و اسلام اغيلاغا ، قسم ب (+90 كلغ) ، فيما كانت الفضيات من نصيب : نسيم برزال ، قسم ب ( -65 كلغ). خالد بنوار، قسم أ (-70 كلغ) ونسمة بو جريبة ، قسم ب (+72 كلغ).

واكتفى كل من : خالد مهدي، قسم أ (80 كلغ)، سيف الدين لبانجي ، قسم أ (- 65 كلغ) سارة عاشوري ، قسم أ ( -72 كلغ) بثلاث بروزنزيات، حسب نفس المصدر.

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أما المشاركة حسب الأندية فقد تحصل نادي الجيل الرياضي لشباب القادرية (الشلف)، ممثلا بالمصارع كريم حداش، على المرتبة الاولى، قسم ب (-90 كلغ) ، يزيد خيضر، قسم ب (-70 كلغ) المرتبة الثالثة وطارق حداش في وزن -85 كلغ ، وتضمنت الصفحة الرئيسية اللجنة الوطنية لليوسيكان بيدو على الفايسبوك، " تشكرات وتقدير لكل الرياضيين على المجهودات المبذولة لتشريف الراية الوطنية وكذا المدربين الوطنيين والحكام المشاركين في مونديال فرنسا وعلى رأسهم عبد القادر فداك واحسن طواهري ومدربي النوادي الذين يسهرون على تطوير اليوسيكان بيدو على مستوى أنديتهم".