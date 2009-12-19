Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس العالم لليوسيكان بيدو: المنتخب الجزائري يحصد 13 ميدالية، 3 منها ذهبيات  

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - حصد المنتخب الوطني الجزائري لليوسيكان بيدو  (أكابر)  تسع ميداليات ،ثلاث منها ذهبية في منافسات كاس العالم للاختصاص التي اختتمت مساء يوم الأحد بباريس (فرنسا)، بمشاركة 13 مصارعا جزائريا منهم  ثلاث سيدات، حسبما افاد به رئيس اللجنة الوطنية  لهذا الفن القتالي ، الأستاذ صالح موهوب.

وكانت الميداليات  الذهبية من انجاز كل من رمضان كلاخ / قسم ب (-70 كلغ) ، يوسف بوريعة، قسم أ (+ 90 كلغ) و اسلام اغيلاغا ، قسم ب (+90 كلغ) ، فيما كانت الفضيات من نصيب : نسيم برزال ، قسم ب ( -65 كلغ).  خالد بنوار، قسم أ (-70 كلغ) ونسمة بو جريبة ، قسم ب (+72 كلغ).

واكتفى كل من : خالد مهدي،  قسم أ (80 كلغ)، سيف الدين لبانجي ، قسم أ (- 65 كلغ) سارة عاشوري ، قسم أ ( -72 كلغ)  بثلاث بروزنزيات، حسب نفس المصدر.

إقرأ أيضا : جيدو: الجزائر تتوج باللقب بحصولها على 5 ذهبيات، فضيتين و6 برونزيات 

أما المشاركة حسب الأندية  فقد تحصل نادي الجيل الرياضي لشباب القادرية (الشلف)، ممثلا بالمصارع كريم  حداش، على المرتبة الاولى، قسم ب (-90 كلغ) ، يزيد خيضر، قسم ب (-70 كلغ) المرتبة الثالثة وطارق حداش في وزن -85 كلغ ،  وتضمنت الصفحة الرئيسية اللجنة الوطنية  لليوسيكان بيدو على الفايسبوك، " تشكرات وتقدير لكل الرياضيين على المجهودات المبذولة لتشريف الراية الوطنية وكذا  المدربين الوطنيين والحكام المشاركين في مونديال فرنسا وعلى رأسهم عبد القادر فداك واحسن طواهري ومدربي النوادي الذين يسهرون  على تطوير اليوسيكان بيدو على مستوى أنديتهم".

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 10:44
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس العالم لليوسيكان بيدو: المنتخب الجزائري يحصد 13 ميدالية، 3 منها ذهبيات  
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

قضية تركيب السيارات: الممارسات الغير قانونية لوزراء سابقين ورجال أعمال كبدت الخزينة…

19.12.09

ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

19.12.09

بداية الصمت الانتخابي وخطاب رئيس أركان الجيش أبرز اهتمامات الصحافة الوطنية

19.12.09

الانتخابات الرئاسية سترسخ القطيعة مع النظام السابق، حسب الصحافة الوهرانية

19.12.09

اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: "الذهاب للتصويت من أجل جزائر جديدة و مستقرة" (صحافة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020