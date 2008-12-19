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الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلحسيني (اتحاد بلعباس) في صدارة الترتيب ب 7 أهداف

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 18:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلحسيني (اتحاد بلعباس) في صدارة الترتيب ب 7 أهداف

الجزائر - صعد مهاجم اتحاد بلعباس، عبد النور حسيني، صاحب هدفين يوم أمس السبت لدى استقباله لمولودية الجزائر (3-1) لصدارة ترتيب الهدافين للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 7 أهداف، بمناسبة إجراء الجولة الثالثة عشرة.

وتمكن بلحسيني (23 سنة) الذي كان في المركز الرابع لترتيب الهدافين رفقة رضوان زردوم (نصر حسين داي) ب 5 أهداف لكل منهما، من إزاحة لاعب شباب قسنطينة، محمد أمين عبيد، من المرتبة الأولى التي كان يحتلها ب 6 أهداف، كونه لم يلعب هذا الأسبوع بعد تأجيل مباراة فريقه أمام نادي بارادو لموعد لاحق.

أما هداف جمعية عين مليلة، محمد طيايبة الذي صام عن التهديف بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبها فريقه في سطيف أمام الوفاق المحلي (4-0)، فيبقى محافظا على المركز الثاني رفقة عبيد ب 6 أهداف لكل لاعب.

أما محمد ربيع مفتاح، لاعب اتحاد الجزائر، فيبقى أحسن مدافع يسجل 4 أهداف، كما أنه أفضل هداف لنادي سوسطارة.

ويأتي احسن هداف لرائد الترتيب شباب بلوزداد، أمير سعيود في المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

للتذكير، كان المهاجم السابق لنادي بارادو. زكريا نعيجي الذي أعير خلال مرحلة الانتقالات الصيفية لنادي جيل فيسانت البرتغالي (الدرجة الأولى)، احسن هداف للموسم الماضي بمجموع 20 هدفا.

 

       ترتيب االهدافين الخمس  الأوائل:

  1. عبد النور بلحسيني (اتحاد بلعباس) 7 أهداف
  2. محمد أـمين عبيد (شباب قسنطينة) 6 أهداف

-.  محمد طيايبة (جمعية عين مليلة)        6 أهداف

  1. رضوان زردوم (نصر خسين داي) 5 أهداف
  2. ربيع مفتاح (اتحاد الجزائر) 4 أهداف

-. حسام غشة (وفاق سطيف)               4 أهداف.

 

آخر تعديل على الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 18:29
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الرابطة الأولى (ترتيب الهدافين): بلحسيني (اتحاد بلعباس) في صدارة الترتيب ب 7 أهداف
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 18:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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