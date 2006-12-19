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الألعاب العربية للأندية النسوية بالشارقة: الجزائر حاضرة في نسخة 2020

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الألعاب العربية للأندية النسوية بالشارقة: الجزائر حاضرة في نسخة 2020

الجزائر - تشارك الرياضيات الجزائريات في النسخة الخامسة للألعاب العربية للأندية النسوية بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة) المقررة في شهر فبراير 2020، حسب ما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وخلال اجتماعهم يوم أمس الخميس بالجزائر، وافق أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية على مشاركة الجزائر في الفعاليات النسوية العربية في خمسة أنواع من الرياضات و هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، الرماية الرياضية، الكاراتي-دو و ألعاب القوى.

وستجري النسخة الخامسة للألعاب العربية للأندية النسوية من 2 إلى 12 فبراير 2020 بالشارقة بمشاركة 50 ناديا من 17 بلدا عربيا من بينها الجزائر.

ويتضمن برنامج موعد الشارقة اجراء ثماني رياضات و هي: الكرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى، مسايفة، الرماية الرياضية، تنس، الرمي بالسهم، و الفروسية (القفز على الحواجز).

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الألعاب العربية للأندية النسوية بالشارقة: الجزائر حاضرة في نسخة 2020
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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