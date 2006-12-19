الألعاب العربية للأندية النسوية بالشارقة: الجزائر حاضرة في نسخة 2020

وخلال اجتماعهم يوم أمس الخميس بالجزائر، وافق أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية على مشاركة الجزائر في الفعاليات النسوية العربية في خمسة أنواع من الرياضات و هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، الرماية الرياضية، الكاراتي-دو و ألعاب القوى.
وستجري النسخة الخامسة للألعاب العربية للأندية النسوية من 2 إلى 12 فبراير 2020 بالشارقة بمشاركة 50 ناديا من 17 بلدا عربيا من بينها الجزائر.
ويتضمن برنامج موعد الشارقة اجراء ثماني رياضات و هي: الكرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى، مسايفة، الرماية الرياضية، تنس، الرمي بالسهم، و الفروسية (القفز على الحواجز).