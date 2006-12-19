الألعاب الأولمبية-2020 : 14 رياضيا جزائريا اقتطعوا تأشيرة تأهلهم لموعد طوكيو

الجزائر - اقتطع 14 رياضيا جزائريا من سبعة تخصصات، بطاقات تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقررة بين 24 يوليو و 9 أغسطس 2020، حسب ما كشفت عنه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عقب اجتماع المكتب التنفيذي امس الخميس بالجزائر.

وتأهلت لحد الآن كل من الرياضات التالية: التجذيف (2)، كانوي كاياك (1)، دراجات (3)، ألعاب القوى (3)، سباحة (1)، شراع (2)، في انتظار رياضات أخرى على غرار الملاكمة، الجيدو و الكاراتي.

"وسجل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية إلى حد اليوم تأهل 14 رياضيا يمثلون سبع رياضات إلى أولمبياد طوكيو-2020. ونحن نجدد التهاني لكل الرياضيين الذين حققوا نتائج مشرفة وتؤكد لهم دعمها الكامل"، وهو ما أشارت إليه الهيئة الأولمبية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود لتمثيل أحسن للجزائر وانسجام بين كل أطراف الحركة الرياضية الوطنية.

وعبرت اللجنة الأولمبية والرياضية، عن رضاها بخصوص عدد المنح الأولمبية الموجهة للرياضيين من مختلف التخصصات التي بلغ عددها 97، بطلب من الاتحاديات الرياضية الوطنية.

كما أفادت اللجنة الأولمبية عن "التقدم النوعي" لعملية "الجيدو في المدرسة"، وهو البرنامج الذي أسسته الهيئة الأولمبية، وفق برنامج تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجيدو والاتحادية الجزائرية للعبة، وسيشمل ولاية قسنطينة نهاية السنة الجارية".

وخلال هذا الإجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية لأعلى هيئة رياضية بالجزائر، تم تقديم حصيلة النشاطات لمختلف اللجان المتخصصة والتي يتوجب على أعضائها ضرورة تحقيق النتائج وتجسيد البرنامج المقترح.

و وافق الأعضاء الحاضرون على مشروع اللوائح والقانون الداخلي للجنة الأخلاقيات التي ستمرر على دورة الجمعية العامة المقبلة من أجل تدعيمهم والإثراء والمصادقة عليها، تشجيع اللجنة على مواصلة النشاطات، حسب تشكيلته وقوانينه الحالية.

وتطرق المكتب التنفيذي لمكافحة استعمال المنشطات، حيث ذكر الاتحاديات بإلزامية إبلاغه بكافة حالات استعمال المنشطات المكتشفة، وفق الميثاق الأولمبي والقانون الجزائري، مُبديا تأسفه بعدم إبلاغه بحالات تناول المنشطات الإيجابي في الجزائر من قبل الاتحاديات".