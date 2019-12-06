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الرابطة الأولى: أفضلية للرائد شباب بلوزداد والوصيف مولودية الجزائر في سفرية محفوفة بالمخاطر

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 15:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر - تبدو مهمة الرائد شباب بلوزداد في المتناول نسبيا عندما يستضيف شبيبة الساورة بينما يتنقل الوصيف مولودية الجزائر إلى غرب البلاد لمواجهة اتحاد بلعباس في سفرية معقدة بمناسبة خوض مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المزمع إجراؤها يومي السبت 7 ديسمبر و الثلاثاء 10 من نفس الشهر.

وبعد نجاته من "مصيدة" تشكيلة المولودية (2-2) خلال الداربي العاصمي "المُثير" بملعب عمر حمادي ببولوغين يوجد الشباب (25 ن) أمام فرصة تعزيز صدارته ولم لا تعميق الفارق عن مطارده في حال تعثر المولودية.

ويبدو أشبال المدرب عبد القادر عمراني في أحسن رواق للإطاحة "بالنسور البشارية" المتعثرة خلال الجولة الفارطة بميدانها أمام أولمبي الشلف (0-0).

وستكون آذان عُشاق اللونين الأحمر والأبيض موجهة صوب ملعب 24 فبراير 1956 بمدينة بلعباس الذي يحتضن لقاء الاتحاد المحلي (الـ10 13 ن) والمولودية العاصمية (الثانية 24 ن).

ولن تكون مهمة عناصر "العميد" باليسيرة وهم المطالبين بتدارك الوضعية عقب التعثر بعقر الديار أمام أبناء "لعقيبة" عند مواجهة الفريق "العباسي" المُترنح بين الإيجاب والسلب خلال الأسابيع الفارطة سيما عقب عودته الجولة الماضية بهزيمة ثقيلة من ملعب جمعية عين مليلة (0-3).

غير أن فريق "المكرة" التي تفصله أربع نقاط عن أول المهددين بالسقوط مضطرا لتحقيق الانتصار على مولودية الجزائر لتفادي التدحرج نحو المنطقة الحمراء ضد العاصميين الحريصين على عدم توسيع الهوة خلف المتصدر.

وتطير مولودية وهران (الثالثة 19 ن) إلى مدينة تيزي وزو في تنقل محفوف بالمخاطر للتباري مع فريق شبيبة القبائل (السابع 17 ن) التي حققت مسارا تضمن أربع مقابلات دون هزيمة في مختلف المنافسات. وتمت برمجة هذا اللقاء يوم الثلاثاء 10 ديسمبر بسبب مشاركة "الكناري" بمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية حيث سيتقابل يوم الجمعة مع الترجي التونسي.

وتتنقل جمعية عين مليلة (الخامسة 18 ن) التي تحقق مشوارا طيبا هذا الموسم بقيادة المدرب عز الدين آيت جودي إلى ملعب 8 مايو 1945 لمجابهة الوفاق السطايفي (الـ14 11 ن) ضمن "كلاسكيو الشرق" الذي يعد بالإثارة سيما وأن النقاط الثلاث أكثر من ضرورية لأبناء "عين الفوارة" في سبيل الهروب عن منطقة التقلبات.

ويستضيف كل من اتحاد بسكرة (الـ10 13 ن) ونصر حسين داي (الـ12 12 ن) على التوالي أهلي برج بوعريريج (الثامن 16 ن) ونجم مقرة (الـ15 9 ن) بهدف الفوز والاقتراب من مراكز الجزء العلوي لسلم الترتيب. في مقابلتين مفتوحتين على جميع الاحتمالات ولو أن أصحاب الأرض يمتلكون أسبقية طفيفة.

وأجلت الرابطة المحترفة لكرة القدم مقابلتي نادي بارادو - شباب قسنطينة و أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر إلى تاريخ لاحق بسبب إلتزام الاتحاد وبارادو بمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التي ستلعب جولتهما الثانية نهاية هذا الأسبوع.

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الرابطة الأولى: أفضلية للرائد شباب بلوزداد والوصيف مولودية الجزائر في سفرية محفوفة بالمخاطر
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 كانون1/ديسمبر 2019 15:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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