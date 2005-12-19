البطولة العربية للشطرنج الفردي بمستغانم: الجزائر تفوز ب 11 ميدالية منها 4 ذهبيات

مستغانم - فازت الجزائر ب 11 ميدالية (4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات) في البطولة العربية للشطرنج فردي التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الخميس بمدينة مستغانم.

وتدعم رصيد الجزائر في اليوم الختامي من هذه التظاهرة ب 4 ميداليات جديدة وهذا في منافسات الشطرنج الخاطف أو البليتز حسبما أفاد به لوأج رئيس الدورة عبد القادر محمودي.

وفازت الجزائرية لطرش صابرينة بذهبية اللعب الخاطف سيدات ومواطنتها حمزة أميرة بالبرونزية فيما عادت الميدالية الفضية للاعبة الأردنية بشرى الشايبي يضيف ذات المتحدث.

كما تحصلت الجزائر على فضية وبرونزية لدى الرجال بفضل كل من حدوش محمد وبلحسن بلال على التوالي في ذات المنافسة والتي ظفر بذهبيتها اللاعب الأردني عيسى رأفت يقول مدير الدورة.

وسيطرت السيدات الجزائريات أمس على لعبة الكلاسيك أو الشطرنج الطويل بعد تسع جولات من التنافس وحصلت اللاعبات مزيود أمينة ولطرش صابرينة وطوبال حياة على الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي.

ولم يتمكن نظرائهن في منافسات الكلاسيك رجال من الحصول على أية ميدالية بعد فوز التونسي زعيبي أمير بالذهبية والأردني منصور سامر بالفضية ومواطنه عيسى رأفت بالميدالية البرونزية.

وكانت النخبة الوطنية قد تحصلت في وقت سابق على لقبي اللعب السريع أو الربيد رجال وسيدات (حدوش محمد ولطرش صابرينة) وعلى ميدالية فضية لناصر رانيا وبرونزية لبلحسن بلال.

يذكر أن هذه البطولة شهدت أيضا حصول الأردن على ميدالية ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزية واحدة فيما نالت كل من تونس والإمارات العربية المتحدة ذهبية واحدة وبرونزية واحدة على التوالي.

واختتمت اليوم الخميس فعاليات البطولة العربية للشطرنج فردي التي نظمت بمستغانم بين 26 نوفمبر و6 ديسمبر بمشاركة زهاء 60 رياضي ورياضية من 10 دول عربية هي الجزائر وتونس والأردن والعراق وموريتانيا والإمارات والسعودية وقطر ولبنان وفلسطين.

وتم على هامش هذه البطولة تنظيم اجتماعات الهيئة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج والتي قامت بإنشاء بطولة خاصة باللعب السريع واستحداث منافسة لحل مسائل الشطرنج وتخفيض رسوم المشاركة في مختلف التظاهرات الرياضية العربية التي ستقام في الموسم القادم 2020.