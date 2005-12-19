برناوي: إنفاق أكثر من 800 مليون دولار لتحويل وهران الى قطب رياضي حقيقي

وهران - صرح وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي اليوم الخميس بوهران أنه تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار أمريكي لإنجاز منشآت رياضية جديدة وتأهيل أخرى بوهران في إطار تحضيرات المدينة لتنظيم الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأبرز الوزير على هامش زيارة تفقدية الى المركب الرياضي الجاري إنجازه ببلدية بئر الجير (شرق وهران) أن "الجزائر أثبتت أنها لا تزال شريك أفضل للجنة الدولية للألعاب المتوسطية من خلال الاستثمار الذي تقوم به السلطات العمومية".

وأضاف أن المنشآت الرياضية الجديدة "ستحول وهران إلى قطب رياضي حقيقي سيحتضن في المستقبل القريب منافسات رياضية دولية عالية المستوى".

ويضم المركب الرياضي المذكور ملعب لكرة القدم بالعشب الطبيعي يتسع لـ 40 ألف مقعد وملعب لألعاب القوى يتسع لـ 4.500 مقعد وقاعة متعددة الرياضات (6 ألاف مقعد) ومركز للألعاب المائية يحتوي على 3 مسابح اثنين منها أولمبيين والثالث نصف أولمبي يتسع ل 2.000 مقعد.

وفي تعليقه على تقدم أشغال مختلف ورشات هذا المركب المرتقب استلامه كاملا في يونيو 2020، صرح السيد برناوي أنه "راضٍ عن التقدم المسجل في هذا الشأن"، مطمئنًا أنه "حتى الآن، أوفت الدولة بجميع التزاماتها المالية تجاه المؤسسات المنجزة التي ليس لديها ذريعة لأي تأخر محتمل في تسليم هذه المنشآت".

وفي هذا الشأن، حث الوزير مسؤولي المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز هذا المشروع الكبير، على الوفاء بالتزاماتها حتى يتسنى للجنة التنظيم للألعاب المتوسطية تجريب التجهيزات الرياضية الجديدة وفق ما تطلبه اللجنة الدولية.

كما انتهز الوزير الفرصة لتفقد أشغال تغطية ملعب كرة القدم بالعشب الطبيعي من نوعية عصرية ومضمار لألعاب القوى حيث أعطى تعليمات للشركة المتعاقدة لمراجعة آجال تسليم الأرضية رغم بعض العراقيل المسجلة من قبل ذات الشركة.

وقال السيد برناوي : "نعتزم تنظيم في هذا الملعب مباراة للمنتخب الوطني في يونيو القادم . نريد احترام الجدول الزمني المحدد مع السلطات المعنية لتسليم جميع تجهيزات الملعب".

كما أكد أن الألعاب المتوسطية لوهران ستكون "حدثًا يخص جميع الجزائريين. نتوقع مشاركة شباب من مختلف مناطق الوطن بما في ذلك الجنوب كمتطوعين سيساهمون في تنظيم هذه الألعاب".