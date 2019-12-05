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تنس- دورة " جائزة "فيصل بوعزيز": انطلاق المنافسة بميدان باش جراح (الجزائر العاصمة)

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 13:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
تنس- دورة &quot; جائزة &quot;فيصل بوعزيز&quot;: انطلاق المنافسة بميدان باش جراح (الجزائر العاصمة)

الجزائر - انطلقت منافسات دورة "فيصل بوعزيز"، اليوم الخميس بنادي التنس بباش جراح (الجزائر العاصمة)، بمشاركة 60 لاعبا من بينهم 16 سيدة.

وتبقى هذه الدورة التي ستختم يوم السبت، مفتوحة لفئة الاكابر ( رجال وسيدات) اضافة الى الكهول حسبما كشف عنه المنظمون.

وصرح ل''واج''، المناجير العام للمجمع البترولي، مراد مغاري: ''لقد قررنا تنظيم هذه الدورة تخليدا  لروح الفقيد  فيصل بوعزيز، الرئيس السابق لفرع التنس للنادي البترولي، الذي وافته المنية في ديسمبر 2018. لقد كان رجلا عظيما لم يبخل يوما بمساعدته للرياضيين و اللعبة. لم يكتف فقط بمسؤولياته كرئيس لفرع التنس في المجمع البترولي بل كان له دورا كبيرا وفعالا في مساعدة الاتحادية الجزائرية ومختلف المنتخبات الوطنية منذ قدومه. كان بجانبنا في كل الأوقات''.

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قبل أن يختتم نفس المتحدث قائلا: ''لقد سخرنا كل الامكانيات من أجل إنجاح هذا الموعد الرياضي الذي شهد مشاركة العديد من الرياضيين. لقد نظمنا هذه الدورة تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للعبة وبالتنسيق مع الرابطة الولائية''.

آخر تعديل على الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 13:06
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تنس- دورة " جائزة "فيصل بوعزيز": انطلاق المنافسة بميدان باش جراح (الجزائر العاصمة)
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 13:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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